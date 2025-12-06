  1. Privatkunden
Good News Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Nicole Agostini

6.12.2025

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Einst fast verschwunden, heute eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes: Die Population der imposanten Argali-Wildschafe in Zentralasien ist auf über 6500 Tiere angewachsen. Welche Methoden haben dazu beigetragen?

01.12.2025

Einst fast verschwunden, heute eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes: Die Population der imposanten Argali-Wildschafe in Zentralasien ist auf über 6500 Tiere angewachsen. Welche Methoden haben dazu beigetragen?

Nicole Agostini

06.12.2025, 11:08

06.12.2025, 11:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Population der Argali-Schafe in der Grenzregion Russland–Mongolei ist von 638 im Jahr 2007 auf rund 6500 Tiere gestiegen.
  • Die Tierart war durch illegale Jagd und Konkurrenz mit Haustieren stark bedroht und galt beinahe als ausgestorben.
  • Schutzmassnahmen haben zu einer deutlichen Erholung der Bestände beigetragen, wie der WWF berichtet.
Mehr anzeigen

Die Argali-Schafe – die grössten Wildschafe der Welt – feiern ein Comeback. Statt der 638 Tiere von 2007 streifen heute rund 6 500 durch die Grenzregion zwischen Russland und der Mongolei, berichtet die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF.

Nach Jahren illegaler Jagd und wachsender Konkurrenz durch Hausvieh galt die Art fast als verloren.

Welche Schutzmassnahmen dazu beigetragen haben, dass die Population wieder wächst, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Artenschutz: Die Schweiz muss ihre bedrohten Tiere retten, aber wie?

Artenschutz: Die Schweiz muss ihre bedrohten Tiere retten, aber wie?

Erstmals gibt es ein internationales Abkommen, um das Artensterben zu stoppen. Auch die Schweiz muss nun ihren Teil dazu beitragen. Es geht um viel Geld und neue Schutzgebiete.

31.03.2023

