  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

20 Verletzte Bei einer Geburtstagsparty in Paris bricht plötzlich der Fussboden ein

SDA

18.1.2026 - 11:49

Die Gäste einer Geburtstagsfeier in Paris stürzten plötzlich durch den Fussboden eine Etage weiter runter.
Die Gäste einer Geburtstagsfeier in Paris stürzten plötzlich durch den Fussboden eine Etage weiter runter.
IMAGO/ABACAPRESS

In Paris ist während einer Geburtstagsfeier der Fussboden einer Wohnung im fünften Stock eingebrochen. 20 Menschen wurden verletzt.

Keystone-SDA

18.01.2026, 11:49

Während einer Geburtstagsparty ist in Paris der Boden im fünften Stockwerk eines Mehrfamilienhauses eingebrochen – 20 Gäste sind verletzt worden. Es hätten sich rund 50 Menschen in der Wohnung befunden, als der Fussboden gegen Mitternacht unter ihren Füssen weggebrochen sei und die Gäste ein Stockwerk tiefer gestürzt seien, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es habe 1 Schwerverletzten und 19 Leichtverletzte gegeben.

Eine Frau habe ihren 60. Geburtstag gefeiert und gegen Mitternacht hätten sich alle Gäste versammelt, berichtete der Sender RTL. «Es war eine Geburtstagsfeier, und dann, als wir gerade die Geburtstagstorte anschneiden wollten, brach der Boden plötzlich ein. Wir haben nichts gespürt und lagen plötzlich auf der darunterliegenden Etage», sagte einer der Gäste dem Sender.

Wohnzimmer stürzte ein

Mit seinem Bruder habe er sich am Ende des Wohnzimmers befunden und zuerst gesehen, wie die Gäste in der Mitte des Raumes zu Boden fielen, bevor auch der Rest des Wohnzimmers einstürzte. «Wir fanden uns zwangsläufig mit Menschen unter uns, über uns und neben uns wieder.» Es habe keine Panik gegeben und niemand habe sich bewegt, um nicht noch eine Etage tiefer zu stürzen, sagte der Mann.

Nach extremem Schneefall. Irre Szenen in Paris – hier fahren Leute mitten in der Stadt plötzlich Ski

Nach extremem SchneefallIrre Szenen in Paris – hier fahren Leute mitten in der Stadt plötzlich Ski

Die Behörden versicherten, dass die Struktur des Gebäudes durch den Einsturz des Fussbodens nicht beschädigt wurde. «Der Boden vibrierte, wahrscheinlich weil mehrere Personen gleichzeitig gesprungen sind, wodurch der Boden instabil wurde und einstürzte», sagte der Sicherheitsarchitekt der Präfektur von Paris, Antoine Cardon, zu RTL.

Meistgelesen

«Arroganz der USA kennt keine Grenzen» – so scharf reagiert die internationale Presse
Verteidigt Meillard seinen Podestplatz – oder gibt's sogar den Sieg?
Meloni warnt vor «Eskalation» +++ Senator will Trumps Zollpläne stoppen
Nach Schicksalsschlag zweifeln Auswanderer am Vorhaben
Mit diesem Punkt bringt Federer das Publikum in Melbourne zum Toben

Mehr aus dem Ressort

Bayern. «Lage ist heikel» – Acht Lawinen-Tote in Österreich

Bayern«Lage ist heikel» – Acht Lawinen-Tote in Österreich

«Die Lage ist heikel». Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich

«Die Lage ist heikel»Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich

Bayern. Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich

BayernFünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich