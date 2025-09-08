  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Prozessstart in Besançon Anästhesie-Arzt soll 12 Patienten getötet haben

dpa

8.9.2025 - 06:09

Vor einem Gericht in Besançon beginnt heute der Mordprozess gegen einen Anästhesie-Arzt. (Symbolbild)
Vor einem Gericht in Besançon beginnt heute der Mordprozess gegen einen Anästhesie-Arzt. (Symbolbild)
Bild: Keystone/EPA/Teresa Suarez

Im französischen Besançon steht ein Anästhesist vor Gericht, der 30 Patienten vergiftet und 12 davon getötet haben soll. Erschaudern lässt, was die Ermittler als mögliches Motiv vermuten.

DPA

08.09.2025, 06:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Besançon startet an diesem Montag der Prozess gegen einen Anästhesie-Arzt, der 30 Patienten vergiftet und 12 davon getötet haben soll.
  • Der Angeklagte soll als Anästhesist zwischen 2008 und 2017 an zwei Privatkliniken Patienten im Alter zwischen 4 und 89 Jahren vorsätzlich hoch dosierte Giftstoffe verabreicht und damit jeweils einen Herzstillstand ausgelöst haben.
  • Als Motiv vermuten die Ermittler, dass der Anästhesist gezielt Patienten von Ärzten in Lebensgefahr brachte oder tötete, mit denen er in einen persönlichen Streit oder in eine Rivalität verwickelt war.
  • Auf diese Weise habe er ihrem Ruf schaden und sie diskreditieren wollen.
Mehr anzeigen

Im ostfranzösischen Besançon startet an diesem Montag der Prozess gegen einen Anästhesie-Arzt, der 30 Patienten vergiftet und 12 davon getötet haben soll. Der 53 Jahre alte Angeklagte soll als Anästhesist zwischen 2008 und 2017 an zwei Privatkliniken Patienten im Alter zwischen 4 und 89 Jahren vorsätzlich hoch dosierte Giftstoffe verabreicht und damit jeweils einen Herzstillstand ausgelöst haben. 12 der Patienten starben. In 23 der Fälle soll der Angeklagte versucht habe, die Patienten wiederzubeleben.

Die Ermittlungen gegen den Mediziner begannen 2017, als bei zwei Routine-Operationen Patienten schwere Herzstörungen erlitten und nur mit Mühe gerettet werden konnten. In Infusionen, die den Patienten verabreicht wurden, fanden sich Stoffe in einer deutlichen und potenziell tödlichen Überdosierung. Schrittweise weiteten sich die Ermittlungen auf immer mehr ähnliche Fälle der Vergangenheit aus, mit dem Anästhesisten als Verdächtigen. Selbst vier tote Patienten wurden exhumiert und Giftstoffe nachgewiesen. 

Tödliche Rivalität unter Ärzten?

Als Motiv vermuten die Ermittler, dass der Anästhesist gezielt Patienten von Ärzten in Lebensgefahr brachte oder tötete, mit denen er in einen persönlichen Streit oder in eine Rivalität verwickelt war. Auf diese Weise habe er ihrem Ruf schaden und sie diskreditieren wollen. Der Angeklagte selbst hat sich als Opfer eines Komplotts anderer Mediziner dargestellt, hinter dem ein mit ihm verfeindeter Arzt stecken soll. Er weist den Vorwurf der Vergiftung und alle ihm angelasteten Taten von sich.

«Es gibt nichts Vergleichbares in der französischen Justizgeschichte. Die Anklagepunkte gegen den Beschuldigten sind aussergewöhnlich», sagte Etienne Manteaux, bis vor Kurzem Staatsanwalt in Besançon, wie die örtliche Zeitung «L'Est Républicain» berichtete. «Um es klar zu sagen: Das hat nichts mit Sterbehilfe zu tun. Frédéric P. wird vorgeworfen, meist gesunde Patienten vergiftet zu haben, um Kollegen zu schaden, mit denen er Streitigkeiten hatte.»

Angeklagtem droht lebenslange Haft

Dem Angeklagten, der seit Beginn der Ermittlungen nicht mehr als Arzt arbeiten darf, der bis zum Start des Prozesses aber unter Justizaufsicht in Freiheit blieb, droht im Falle eines Schuldspruchs lebenslange Haft. Ein endgültiger Beweis in diesem Fall existiere nicht, analysierte die Zeitung. Die Anklage stützt sich vielmehr auf eine Reihe «schwerwiegender und übereinstimmender» Elemente, die für ein Schwurgerichtsverfahren ausreichten.

Bei dem für Frankreich bislang beispiellosen Prozess gibt es 156 Nebenkläger, die von 54 Anwälten vertreten werden. 155 Zeugen und 15 Experten sind geladen. Die Anklageschrift umfasst 369 Seiten. Das Verfahren läuft bis zum 19. Dezember 2025.

Palliativarzt steht wegen mehrfachen Mordes vor Gericht

Palliativarzt steht wegen mehrfachen Mordes vor Gericht

Der angeklagte Arzt soll laut Staatsanwaltschaft zwischen September 2021 und Juli 2024 fünfzehn Patientinnen und Patienten ohne medizinische Indikation und ohne deren Wissen und Zustimmung eine tödliche Medikamentenmischung verabreicht haben.

14.07.2025

Meistgelesen

Vater versteckt Kinder vier Jahre in Wildnis – Polizei erschiesst ihn
Rolex lädt Trump zu US-Open-Final ein +++ US-Präsident von Tennis-Fans ausgebuht
Militär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen
Tempo 30 in Gefahr – Städte und VCS laufen Sturm gegen Bundesrat
Zürcher Städte müssen Heizungen austauschen – den Steuerzahler kostet das Millionen

Mehr zum Thema

Horror-Prozess in Frankreich. Wie ein Chirurg über Jahrzehnte 299 Kinder missbrauchen konnte

Horror-Prozess in FrankreichWie ein Chirurg über Jahrzehnte 299 Kinder missbrauchen konnte

Palliativ-Mediziner vor Gericht. Arzt soll 15 sterbenskranke Menschen getötet haben

Palliativ-Mediziner vor GerichtArzt soll 15 sterbenskranke Menschen getötet haben

Missbrauchsprozess von Avignon. So hat der Mut einer einzigen Frau ein Land und die Welt verändert

Missbrauchsprozess von AvignonSo hat der Mut einer einzigen Frau ein Land und die Welt verändert