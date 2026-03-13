Make-up-Tipps und Figurtricks für Bahnpersonal? Die SNCF sorgt mit ihrem Eleganz-Leitfaden für Empörung – und zieht die Broschüre schnell wieder zurück. (Themenbild) Bild: Keystone/EPA/Yoan Valat

Make-up-Tipps und Figurtricks für Bahnpersonal? Die SNCF sorgt mit ihrem Eleganz-Leitfaden für einen handfesten Gewerkschaftsstreit – und zieht die Broschüre schnell wieder zurück.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Frankreichs Staatsbahn SNCF hat mit einer Bekleidungs-Etikette für ihre Beschäftigten Kritik von Gewerkschaften ausgelöst.

In dem Leitfaden waren unter anderem Tipps zu Schminke und zur passenden Kleiderwahl je nach Figurtyp enthalten.

Die Gewerkschaft Sud-Rail bezeichnete den «TGV Eleganz-Leitfaden» als eine Schande: Schmink- und Schönheitstipps in der Broschüre liessen an die Sechzigerjahre denken.

SNCF-Fernverkehrschef Alain Krakovitch liess den Leitfaden sofort zurückziehen. Mehr anzeigen

Frankreichs Staatsbahn SNCF hat mit einer Bekleidungs-Etikette für ihre Beschäftigten Kritik von Gewerkschaften ausgelöst. In dem Leitfaden waren unter anderem Tipps zu Schminke und zur passenden Kleiderwahl je nach Figurtyp enthalten.

Auch Mitarbeitende im TGV-Fernverkehr, die keine Uniform trugen, sollten demnach die «Élégance à la Française», die französische Eleganz, verkörpern, hiess es in der Bekleidungsfibel. Nach Angaben der SNCF wurde die Broschüre ohne Genehmigung verbreitet und inzwischen wieder zurückgezogen.

Eine Frau mit einer dreieckigen Körperform sollte «enge Röcke und voluminöse Taschen an den Hüften» vermeiden und stattdessen «ein helles oder farbiges Oberteil, eine strukturierte Jacke, Schulterpolster oder einen breiten Kragen» bevorzugen, um «die Silhouette im Oberkörperbereich auszugleichen», zitierte der Sender BFMTV aus der 40-seitigen Bekleidungs-Etikette. Ein eher rundlicher Mann sollte «dunkle Oberteile wählen» und «Jacken, die die Hüften bedecken», um «die Silhouette zu verlängern und optisch zu verschlanken».

Gewerkschaft empört über Einteilen von Menschen in Körpertypen

Die Gewerkschaft Sud-Rail bezeichnete den «TGV Eleganz-Leitfaden» als eine Schande. Der Arbeitsvertrag schreibe für einen Teil der Mitarbeitenden das Tragen einer Uniform vor, aber nicht das Anpassen ihrer Silhouette und ihres Aussehens an ästhetische Anforderungen der Bahn. Das Einteilen von Menschen in verschiedene Körpertypen, die teils «korrigiert» oder «wieder ins Gleichgewicht» gebracht werden müssten, suggeriere, dass manche Figur als «problematisch» betrachtet werde. «Diese Art von Äusserungen sind sowohl sexistisch als auch fettfeindlich.» Schmink- und Schönheitstipps in der Broschüre liessen an die Sechzigerjahre denken.

🛑 A quelques jours du #8mars, la direction #SNCF diffuse un guide formulant, entre autres, des injonctions directes à l’égard des femmes.



🛑 SUDRail exige le retrait immédiat de ce guide Élégance #TGV Le corps des travailleurs•ses n’est pas à la disposition de l’entreprise. pic.twitter.com/2zYqGTGc4v — SUD-Rail Fédération ⏚ (@Fede_SUD_Rail) March 11, 2026

SNCF-Fernverkehrschef Alain Krakovitch liess den Leitfaden sofort zurückziehen. «Das entspricht weder unseren Werten noch unseren Methoden gegenüber unseren Mitarbeitern», schrieb er auf der Plattform X. Eine interne Untersuchung solle nun sicherstellen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.