  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erinnert an die 60er Jahre Eleganz-Leitfaden mit Make-up-Tipps und Figurtricks sorgt bei Frankreichs Bahn für Ärger

SDA

13.3.2026 - 05:41

Make-up-Tipps und Figurtricks für Bahnpersonal? Die SNCF sorgt mit ihrem Eleganz-Leitfaden für Empörung – und zieht die Broschüre schnell wieder zurück. (Themenbild)
Make-up-Tipps und Figurtricks für Bahnpersonal? Die SNCF sorgt mit ihrem Eleganz-Leitfaden für Empörung – und zieht die Broschüre schnell wieder zurück. (Themenbild)
Bild: Keystone/EPA/Yoan Valat

Make-up-Tipps und Figurtricks für Bahnpersonal? Die SNCF sorgt mit ihrem Eleganz-Leitfaden für einen handfesten Gewerkschaftsstreit – und zieht die Broschüre schnell wieder zurück.

Keystone-SDA

13.03.2026, 05:41

13.03.2026, 05:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Frankreichs Staatsbahn SNCF hat mit einer Bekleidungs-Etikette für ihre Beschäftigten Kritik von Gewerkschaften ausgelöst.
  • In dem Leitfaden waren unter anderem Tipps zu Schminke und zur passenden Kleiderwahl je nach Figurtyp enthalten.
  • Die Gewerkschaft Sud-Rail bezeichnete den «TGV Eleganz-Leitfaden» als eine Schande: Schmink- und Schönheitstipps in der Broschüre liessen an die Sechzigerjahre denken.
  • SNCF-Fernverkehrschef Alain Krakovitch liess den Leitfaden sofort zurückziehen.
Mehr anzeigen

Frankreichs Staatsbahn SNCF hat mit einer Bekleidungs-Etikette für ihre Beschäftigten Kritik von Gewerkschaften ausgelöst. In dem Leitfaden waren unter anderem Tipps zu Schminke und zur passenden Kleiderwahl je nach Figurtyp enthalten.

Auch Mitarbeitende im TGV-Fernverkehr, die keine Uniform trugen, sollten demnach die «Élégance à la Française», die französische Eleganz, verkörpern, hiess es in der Bekleidungsfibel. Nach Angaben der SNCF wurde die Broschüre ohne Genehmigung verbreitet und inzwischen wieder zurückgezogen.

Eine Frau mit einer dreieckigen Körperform sollte «enge Röcke und voluminöse Taschen an den Hüften» vermeiden und stattdessen «ein helles oder farbiges Oberteil, eine strukturierte Jacke, Schulterpolster oder einen breiten Kragen» bevorzugen, um «die Silhouette im Oberkörperbereich auszugleichen», zitierte der Sender BFMTV aus der 40-seitigen Bekleidungs-Etikette. Ein eher rundlicher Mann sollte «dunkle Oberteile wählen» und «Jacken, die die Hüften bedecken», um «die Silhouette zu verlängern und optisch zu verschlanken».

Gewerkschaft empört über Einteilen von Menschen in Körpertypen

Die Gewerkschaft Sud-Rail bezeichnete den «TGV Eleganz-Leitfaden» als eine Schande. Der Arbeitsvertrag schreibe für einen Teil der Mitarbeitenden das Tragen einer Uniform vor, aber nicht das Anpassen ihrer Silhouette und ihres Aussehens an ästhetische Anforderungen der Bahn. Das Einteilen von Menschen in verschiedene Körpertypen, die teils «korrigiert» oder «wieder ins Gleichgewicht» gebracht werden müssten, suggeriere, dass manche Figur als «problematisch» betrachtet werde. «Diese Art von Äusserungen sind sowohl sexistisch als auch fettfeindlich.» Schmink- und Schönheitstipps in der Broschüre liessen an die Sechzigerjahre denken.

SNCF-Fernverkehrschef Alain Krakovitch liess den Leitfaden sofort zurückziehen. «Das entspricht weder unseren Werten noch unseren Methoden gegenüber unseren Mitarbeitern», schrieb er auf der Plattform X. Eine interne Untersuchung solle nun sicherstellen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.

Meistgelesen

«Susanne Wille rekrutiert schlimmer als jeder Mann»
Spital stufte mutmasslichen Täter offenbar als gefährlich ein
Keine Aussicht auf Entspannung: Ölpreise klettern weiter +++ US-Tankflugzeug stürzt im Irak ab
Notfall bei seiner Rede? Trump (79) reagiert wie ein sehr, sehr alter Mann
Zwangsräumung bei ehemaligem Sexsymbol Mickey Rourke: Wie konnte es so weit kommen?

Mehr aus dem Ressort

Biologie. Raben nutzen ihr räumliches Gedächtnis statt Wölfe zu stalken

BiologieRaben nutzen ihr räumliches Gedächtnis statt Wölfe zu stalken

Österreich. Nach Intendanten-Rücktritt jetzt Thurnher an der Spitze des ORF

ÖsterreichNach Intendanten-Rücktritt jetzt Thurnher an der Spitze des ORF

Deutschland. Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai

DeutschlandLufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai