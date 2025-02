Drei Amerikanerinnen tot in Hotelzimmer gefunden

Das Royal Kahal Beach Resort in Belize, wo drei Amerikanerinnen tot gefunden wurden. Bild: Royal Kahal Beach Resort

Drei US-amerikanische Frauen sind am Wochenende tot in einem Strandresort in Belize gefunden worden.

DPA dpa

Die Frauen waren im Alter zwischen 23 und 26 Jahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mitarbeiter des Hotels Royal Kahal Beach Resort auf der Insel Ambergris Caye in Belize hatten mehrmals versucht, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, nachdem Überwachungskameras gezeigt hatten, dass die Frauen ihr Zimmer am Donnerstagabend betreten hatten und nicht wieder herausgekommen waren. Am Samstagmorgen verschafften sie sich schliesslich mit einem Generalschlüssel Zutritt zu dem Raum und fanden die Frauen reglos vor.

Die Todesursache war zunächst noch unklar. Die Polizei will untersuchen, ob die Frauen an einer Drogenüberdosis gestorben sind, da nach Angaben von Ersthelfern Schaum an ihren Mündern gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilte, gab es ersten Erkenntnissen zufolge keine sichtbaren Anzeichen für eine Gewalttat.