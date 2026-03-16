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Opferzahl ungewöhnlich hoch Bereits 127 Lawinentote in diesem Winter in Europa

SDA

16.3.2026 - 20:12

Nach einem Lawinenabgang suchen Rettungskräfte nach Verschüttenten.
Nach einem Lawinenabgang suchen Rettungskräfte nach Verschüttenten.
Symbolbild: Reuters

Seit Oktober sind 127 Menschen durch Lawinen in europäischen Gebirgen ums Leben gekommen – das sind so viele Tote wie seit vielen Jahren nicht mehr. In der Schweiz kamen bislang 15 wegen Lawinen ums Leben. 

Redaktion blue News

16.03.2026, 20:12

16.03.2026, 20:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Europas Bergen sind in dieser Wintersaison bereits mindestens 127 Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen.
  • Die höchste Zahl an Lawinentoten wurde mit 33 Todesopfern in Italien registriert, gefolgt von Frankreich (31) und Österreich (29).
  • In der Schweiz gab es 15 Todesopfer.
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Dies geht aus einer Übersicht des European Avalanche Warning Service (EAWS) hervor, einem Zusammenschluss von Lawinenwarndiensten. In der Schweiz gab es in dieser Wintersaison bislang 15 Todesopfer.

Die Statistik enthält Todesfälle seit dem 1. Oktober – vor allem in den Alpen, aber auch in anderen Gebirgen wie beispielsweise den Karpaten weiter östlich. Die Wintersaison gilt noch nicht als beendet. Fest steht jedoch bereits, dass die Zahl der Todesopfer 2025/26 ungewöhnlich hoch ist. 

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Laut dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF entfielen die meisten Lawinenopfer in der Schweiz auf das Wallis. Insgesamt acht Menschen kamen dort in den vergangenen Wochen unter Schneemassen zu Tode. Fünft Menschen starben in Graubünden, zwei Personen kamen bei einem Lawinenabgang im Tessin ums Leben.

Neun der Lawinenopfer befanden sich im Tourengelände. Sechs Personen starben bei Abfahrten abseits der abseits der markierten und kontrollierten Skipisten. Insgesamt wurden bei 148 gemeldeten Lawinenunfällen 219 Personen von Schneemassen erfasst.

Zahl der Lawinentote im Winter 2025/2026 nach Ländern.
Zahl der Lawinentote im Winter 2025/2026 nach Ländern.
Quelle: EAWS/SRF

Neun der Lawinenopfer befanden sich im Tourengelände. Sechs Personen starben bei Abfahrten abseits der abseits der markierten und kontrollierten Skipisten. Insgesamt wurden bei 148 gemeldeten Lawinenunfällen 219 Personen von Schneemassen erfasst.

Nur im Winter 2017/2018 mehr Lawinentote

Im vergangenen Jahrzehnt gab es in Europa nur einen Winter, in dem noch mehr Menschen durch Lawinen ums Leben kamen: 2017/18 wurden 147 Todesopfer verzeichnet.

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Als einer der Gründe wird von Experten der Klimawandel genannt. Demnach verändern sich die traditionellen saisonalen Rhythmen durch höhere Temperaturen, weshalb der Schnee nicht mehr so fest ist. Ausserdem gebe es stärkere Winde, so dass sich gefährlicher «Treibschnee» ansammelt, heisst es. Besonders betroffen sind Regionen in Italien, im südlichen Teil der Alpen. Hinzu kommt, dass Skitouren und Abfahrten ausserhalb der präparierten Pisten seit einiger Zeit beliebter werden.

Mit Material der Nachrichtenagentur Keystone SDA.

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Ein Skiausflug in den Bergen von Andorra hätte für die spanische Sportlerin Ares Masip beinahe dramatische Folgen gehabt. Beim Skifahren abseits der Piste löste sie Anfang Januar eine Lawine aus und wurde von den Schneemassen mitgerissen.

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