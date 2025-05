Die 10-Kilometer-Marke knackte die Blechlawine am Gotthard-Südportal am Sonntag kurz nach dem Mittag. Archivbild: Keystone

Der Rückreiseverkehr Richtung Norden hat am Sonntag erneut zu einem langen Stau vor dem Gotthard-Südportal geführt. Zwischen Biasca und Airolo TI stauten sich die Autos um 14.30 Uhr auf einer Länge von 14 Kilometern, wie es auf der Website des TCS hiess.

Keystone-SDA, tpfi SDA

Autofahrerinnen und Autofahrer mussten dabei mit einer Wartezeit von zwei Stunden und rund 20 Minuten auf mehreren Abschnitten rechnen, wie es auf der Website des Touring-Clubs Schweiz (TCS) weiter hiess.

Bereits kurz nach 10.00 Uhr hatte der Stau am Südportal die Marke von fünf Kilometern Länge geknackt. Um 12.30 Uhr folgte dann die 10-Kilometer-Marke. Für Reisende in Richtung Zürich wurde die Ausweichroute über die A13 und den San Bernardino-Tunnel empfohlen.

2 Kilometer Stau am Nordportal

Auch am Nordportal stauten sich die Autos derweil zwischen Wassen und Göschenen UR auf einer Länge von zwei Kilometern. Reisende mussten hier mit einer Wartezeit von rund 20 Minuten rechnen.

Bereits am Samstagmittag hatte der Stau vor dem Südportal eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Auch stauten sich die Autos am Nordportal in Richtung Süden.