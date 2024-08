29-Jähriger stürzt am Säntis zu Tode

Wanderer gehen über die sogenannte Himmelsleiter auf den Säntis, am Mittwoch, 31. Juli 2024. (Symbolbild Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Im Alpstein in der Ostschweiz ist am Samstag ein Berggänger mehrere Meter in die Tiefe gestützt und tödlich verletzt worden. Der 29-Jährige rutschte während des Aufstiegs zum Säntis im Gebiet Ellbogen in steilem Gelände aus.

SDA

Drittpersonen meldeten den Bergunfall um 08.20 Uhr der Ausserrhoder Kantonspolizei, wie diese am Samstag mitteilte. Angehörige der Alpinen-Rettung und Arbeiter, die zwei Tage nach dem Nationalfeiertag die ausgerollte Schweizerfahne am Säntis abbauten, begaben sich daraufhin an den Ort des Unglücks.

Für den Mann sei trotz der sofort eingeleiteten Massnahmen jede Hilfe zu spät gekommen, schrieb die Polizei. Er habe nur noch tot geborgen werden können.

Beim Verstorbenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Deutschen, der in der Region wohnte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er allein unterwegs gewesen.

Polizei und Staatsanwaltschaft klären ab, warum es zu dem Bergunfall kam.

sda/tgab