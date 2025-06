Berggänger stürzt am Grossen Mythen in den Tod

Der Grosse Mythen oberhalb von Brunni ist ein beliebtes Ausflugsziel. Immer wieder kommt es jedoch zu Unfällen. Keystone/Simon Meier

Tödliches Unglück am grossen Mythen: Vermutlich vom offiziellen Bergweg stürzte ein Mann in die Tiefe und starb.

sda/toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagnachmittag ist ein Berggänger Grossen Mythen tödlich verunglückt.

Vermutlich stürzte der Mann vom offiziellen Bergweg aus in die Tiefe.

Der Leichnam des Mannes wurde in unwegsamem Gelände auf einer Höhe von 1290 Metern geborgen. Mehr anzeigen

Ein Berggänger ist am Sonntagnachmittag am Grossen Mythen tödlich verunglückt. Wie die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntagabend mitteilte, stürzte der Mann vermutlich vom offiziellen Bergweg aus in die Tiefe.

Die Rettungsflugwacht konnte die Leiche des Mannes in unwegsamem Gelände auf einer Höhe von 1290 Metern orten und bergen. Drittpersonen hatten die Rega und die Kantonspolizei Schwyz alarmiert.

Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben Abklärungen zur Identität des Mannes und zum genauen Unfallhergang aufgenommen.