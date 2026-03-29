Bergrettung holt zwei Jungen und ihren Hund aus Felswand

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Im strömenden Regen verstiegen Bergrettung holt zwei Jungen und ihren Hund aus Felswand

Stefan Michel

29.3.2026

Zwei Jungen und ihr Hund versteigen sich im Regen. DIe Bergrettung befreit sie aus ihrer misslichen Lage. 
Zwei Jungen und ihr Hund versteigen sich im Regen. DIe Bergrettung befreit sie aus ihrer misslichen Lage. 
Police Cantonale Jurassienne

Zwei Brüder wagen sich im Jura auf unbekanntes Terrain. Auf einem Felsvorsprung kommen sie nicht weiter und auch nicht mehr zurück. Mit dabei: ihr Hund. Die Bergrettung muss die drei aus dieser Lage befreien.

Stefan Michel

29.03.2026, 16:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Brüder (15 und 11) gerieten bei starkem Regen im Klettergebiet Vaferdeau JU auf rutschigem Gelände in Not und sassen auf einem Felsvorsprung fest.
  • Polizei und Bergrettung konnten die Kinder mit erheblichem Aufwand sichern und mithilfe von Spezialausrüstung sicher ins Tal bringen.
  • Auch der zunächst widerspenstige Hund wurde nach Einbruch der Dunkelheit gerettet, alle Beteiligten blieben unverletzt.
Mehr anzeigen

Zwei Brüder im Alter von 15 und 11 Jahren waren am Samstag gemeinsam mit ihrem Hund im Gebiet Vaferdeau JU unterwegs, das mit seinen Felswänden auch bei Sportkletter*innen beliebt ist.

Trotz «unaufhörlichen Regens und besonders rutschigem Gelände» wie die Kantonspolizei Jura mitteilt, haben sich die beiden auf unbekannte Pfade gewagt. Eine folgenschwere Entscheidung: Der Untergrund wurde immer schwieriger, bis die Kinder schliesslich auf dem Felsvorsprung festsassen.

Die alarmierte Polizeistreife traf schnell beim Einsatzort nahe der Route de Choindez ein. Den Beamten gelang es zunächst, den jüngeren Bruder zu erreichen und zu sichern. Doch ein Abstieg auf herkömmlichem Weg? Zu riskant. Die Sturzgefahr wurde als zu hoch eingeschätzt.

«Wir sind alle froh». Vermisstes Kind in Sächsischer Schweiz nach stundenlanger Suche gefunden

«Wir sind alle froh»Vermisstes Kind in Sächsischer Schweiz nach stundenlanger Suche gefunden

Polizei ruft die Bergrettung

Spezialisten der Bergrettung rückten daraufhin aus – und übernahmen die heikle Mission. Mit professionellem Können sicherten sie den älteren Bruder und brachten ihn im Abseilverfahren sicher nach unten.

Am schwierigsten gestaltet sich die Rettung des Hunds: Dieser weigerte sich zunächst, den gefährlichen Abstieg anzutreten. Erst nach Einbruch der Dunkelheit gelang es den Einsatzkräften, auch ihn wohlbehalten zu bergen.

Deutschland. Vermisster Junge nach 8 Tagen in Kanalisation gefunden

DeutschlandVermisster Junge nach 8 Tagen in Kanalisation gefunden

Am Ende ging alles glimpflich aus: Beide Kinder und ihr Hund blieben unverletzt und konnten noch vor Ort von ihren Eltern in die Arme geschlossen werden.

Insgesamt standen fünf Mitglieder der Bergrettung sowie eine Polizeistreife im Einsatz.

Meistgelesen

Rheinmetall CEO spottet über ukrainische Drohnen – der Konter kommt sofort
Brüder betrügen Ikea und bezahlen teuer dafür
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SP und SVP um siebten Sitz
Bergrettung holt zwei Jungen und ihren Hund aus Felswand
«Werden sie in Brand setzen»: Iran warnt USA vor Einsatz von Bodentruppen