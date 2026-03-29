Bergrettung holt zwei Jungen und ihren Hund aus Felswand

Zwei Jungen und ihr Hund versteigen sich im Regen. DIe Bergrettung befreit sie aus ihrer misslichen Lage. Police Cantonale Jurassienne

Zwei Brüder wagen sich im Jura auf unbekanntes Terrain. Auf einem Felsvorsprung kommen sie nicht weiter und auch nicht mehr zurück. Mit dabei: ihr Hund. Die Bergrettung muss die drei aus dieser Lage befreien.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Brüder (15 und 11) gerieten bei starkem Regen im Klettergebiet Vaferdeau JU auf rutschigem Gelände in Not und sassen auf einem Felsvorsprung fest.

Polizei und Bergrettung konnten die Kinder mit erheblichem Aufwand sichern und mithilfe von Spezialausrüstung sicher ins Tal bringen.

Auch der zunächst widerspenstige Hund wurde nach Einbruch der Dunkelheit gerettet, alle Beteiligten blieben unverletzt. Mehr anzeigen

Zwei Brüder im Alter von 15 und 11 Jahren waren am Samstag gemeinsam mit ihrem Hund im Gebiet Vaferdeau JU unterwegs, das mit seinen Felswänden auch bei Sportkletter*innen beliebt ist.

Trotz «unaufhörlichen Regens und besonders rutschigem Gelände» wie die Kantonspolizei Jura mitteilt, haben sich die beiden auf unbekannte Pfade gewagt. Eine folgenschwere Entscheidung: Der Untergrund wurde immer schwieriger, bis die Kinder schliesslich auf dem Felsvorsprung festsassen.

Die alarmierte Polizeistreife traf schnell beim Einsatzort nahe der Route de Choindez ein. Den Beamten gelang es zunächst, den jüngeren Bruder zu erreichen und zu sichern. Doch ein Abstieg auf herkömmlichem Weg? Zu riskant. Die Sturzgefahr wurde als zu hoch eingeschätzt.

Polizei ruft die Bergrettung

Spezialisten der Bergrettung rückten daraufhin aus – und übernahmen die heikle Mission. Mit professionellem Können sicherten sie den älteren Bruder und brachten ihn im Abseilverfahren sicher nach unten.

Am schwierigsten gestaltet sich die Rettung des Hunds: Dieser weigerte sich zunächst, den gefährlichen Abstieg anzutreten. Erst nach Einbruch der Dunkelheit gelang es den Einsatzkräften, auch ihn wohlbehalten zu bergen.

Am Ende ging alles glimpflich aus: Beide Kinder und ihr Hund blieben unverletzt und konnten noch vor Ort von ihren Eltern in die Arme geschlossen werden.

Insgesamt standen fünf Mitglieder der Bergrettung sowie eine Polizeistreife im Einsatz.