19-jähriger Bergsteiger stürzt am Stockhorn in den Tod

Der Unfall ereignete sich am Stockhorn in einer Höhe von 3015 Metern über Meer. Bild: Kantonspolizei Wallis

Am Ostgrat des Stockhorns im Kanton Wallis ist am Montag ein junger Mann tödlich verunfallt: Der Bergsteiger aus dem Kanton Bern war 19 Jahre alt.

Ein Bergsteiger ist am Montag am Stockhorn im Wallis tödlich verunglückt.

Der 19-Jährige aus dem Kanton Bern rutschte aus und stürzte ab, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte.

Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Drei Zweierseilschaften befanden sich am vergangenen Montag gegen 13 Uhr am Ostgrat des Stockhorns im Abstieg, als es zu einem tödlichen Unfall kam. Einer der Alpinisten rutschte auf einer Höhe von 3015 Metern über Meer aus und kam zu Fall, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. In der Folge wurde er mutmasslich von einem Felsbrocken getroffen.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen. Der junge Bergsteiger stammte aus dem Kanton Bern.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

SDA, gbi