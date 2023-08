Polizisten stehen Wache nach der Amoktat in der nahe Seoul gelegenen Satellitenstadt Seongnam, bei der 14 Menschen teils schwer verletzt wurden. Bild: Keystone/EPA/Yonhap

In der südkoreanischen Grossstadt Daejeon hat nach Medienberichten ein zunächst nicht identifizierter Mann einen Schullehrer niedergestochen.

Der Tatverdächtige sei nach der Stichattacke in einer Oberschule geflüchtet, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag. Die Polizei suche nach ihm. Er sei zwischen 20 und 40 Jahre alt. Der Lehrer sei verletzt in ein Spital gebracht worden. Er sei bewusstlos gewesen. Die Polizei vermute, dass der Angreifer auf den Lehrer gewartet habe, bis er aus einer Klasse komme.

Der Vorfall ereignete sich nur einen Tag nach einer Amoktat in dem ostasiatischen Land, bei der 14 Menschen teils schwer verletzt wurden. In der nahe Seoul gelegenen Satellitenstadt Seongnam hatte ein Mann nach Polizeiangaben zunächst sein Auto auf einen Gehweg vor einem Kaufhaus gelenkt und dabei mehrere Passanten verletzt. Danach sei er ausgestiegen und in Richtung des Kaufhauses gerannt, wo er mit einem Messer wahllos auf Menschen eingestochen habe. Der Mann wurde festgenommen. Yonhap berichtete am Freitag unter Berufung auf Ermittler, dass der Mann unter psychischen Störungen leide.

dpa