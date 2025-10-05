  1. Privatkunden
Wegen Schneesturm Fast 1000 Menschen sitzen am Mount Everest fest

dpa

5.10.2025 - 18:29

Bergsteiger bilden eine Schlange, als sie sich dem Gipfel des Mount Everest in Nepal nähern. (Archiv)
Bergsteiger bilden eine Schlange, als sie sich dem Gipfel des Mount Everest in Nepal nähern. (Archiv)
KEYSTONE/Kunga Sherpa

Tausend Menschen harren nach einem heftigen Schneesturm in Zeltlagern am Mount Everest aus. Sie befinden sich auf 4900 Metern Höhe.

DPA

05.10.2025, 18:29

05.10.2025, 18:33

Nach einem Schneesturm hängen laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast tausend Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everests fest. Demnach sollen sich die Menschen in Berglagern auf rund 4900 Metern Höhe befinden. Ihre Zelte seien teilweise durch den Sturm beschädigt worden – die Zufahrtsstrassen seien durch Schneemassen blockiert. Eine Rettungsaktion habe bereits begonnen.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Ein nepalesisches Start-up setzt Drohnen ein, um den Mount Everest von Müll zu befreien. Eine Tonne Abfall soll in dieser Saison vom Berg geholt werden – schnell und sicher. Vor allem die Sherpas sollen profitieren.

05.10.2025

