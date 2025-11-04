  1. Privatkunden
Mehrere Vermisste Sieben Tote bei Lawinenunglück in Nepal

dpa

4.11.2025 - 06:03

Die Suche nach den vermissten Bergsteigern wurde am Montag durch schlechte Wetterbedingungen behindert: Helikopter konnten in dem Gebiet nicht landen. 
Die Suche nach den vermissten Bergsteigern wurde am Montag durch schlechte Wetterbedingungen behindert: Helikopter konnten in dem Gebiet nicht landen. 
Bild: Keystone/AP Photo/Rizza Alee

Eine Expedition im Himalaya-Gebirge nimmt ein schlimmes Ende. Mehrere Bergsteiger sterben, weitere werden vermisst. Ihr Basislager wurde von einer Lawine erfasst.

DPA

04.11.2025, 06:03

04.11.2025, 06:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim jüngsten Lawinenunglück im Himalaya-Gebirge sind Medienberichten zufolge sieben Bergsteiger in Nepal ums Leben gekommen.
  • Unter den Toten sollen jeweils drei Kletterer aus Frankreich, ein Kletterer aus Kanada und Italien sowie zwei Nepalesen sein.
  • Zur Nationalität der Toten gibt es allerdings widersprüchliche Angaben.
  • Die Rettungsmission gestaltete sich wegen schlechter Wetterbedingungen schwierig.
Mehr anzeigen

Beim jüngsten Lawinenunglück im Himalaya-Gebirge sind Medienberichten zufolge sieben Bergsteiger in Nepal ums Leben gekommen. Demnach handelt es sich bei den Opfern um Teilnehmer einer 15-köpfigen Expeditionsgruppe. Laut dem von der «Kathmandu Post» zitierten Polizeivizekommissar Gyan Kumar Mahato sind unter den Toten jeweils drei Kletterer aus Frankreich, ein Kletterer aus Kanada und Italien sowie zwei Nepalesen. Zur Nationalität der Toten gibt es allerdings widersprüchliche Angaben.

Die Lawine hatte am Montagmorgen das Basislager der Bergsteigergruppe erfasst, die auf dem Weg zum Gipfel des 5630 Meter hohen Yalung Ri im Osten Nepals war, wie die «The Kathmandu Post» unter Berufung auf die Bezirkspolizei in Dolakha berichtete. Neben den fünf ausländischen Kletterern waren demnach zehn nepalesische Bergführer und Träger dabei. Mehrere von ihnen werden den Angaben zufolge noch vermisst.

Die Rettungsmission gestaltete sich wegen schlechter Wetterbedingungen schwierig. An der Suche nach den Lawinenopfern beteiligten sich neben Polizisten auch Soldaten.

Herbstliche Klettersaison im Himalaya-Gebirge

Im Himalaya geht die herbstliche Klettersaison dem Ende entgegen. Allein in Nepal befinden sich einschliesslich des 8849 Meter hohen Mount Everest 8 der 14 Berge, die über 8000 Meter hoch sind. Der Yalung Ri liegt in einem Rolwaling Himal genannten Abschnitt des Himalaya und gilt als vergleichsweise anfängerfreundliches Ziel für Bergsteiger.

Lawine verschüttet Bauarbeiter im Himalaya

Lawine verschüttet Bauarbeiter im Himalaya

Laut Behördenangaben konnten bis Freitagnachmittag mehr als 30 Arbeiter in der an Tibet grenzenden Region Chamoli gerettet werden. Über 20 Arbeiter wurden noch vermisst.

01.03.2025

