40 Larven und 90 adulte Nashornkäfer wurden an vier verschiedenen Standorten in Bern ausgesetzt.

Zum ersten Mal schweizweit sind in Bern Nashornkäfer ausgewildert worden. Die Art ist in der Region ausgestorben und soll auf diese Weise neue Populationen bilden.

130 Nashornkäfer (Larven und adulte Exemplare) wurden in Bern entlang der Aare ausgewildert, um die Art in ihrer früheren Heimat wieder anzusiedeln.

Das Gemeinschaftsprojekt von Stadt Bern, Tierpark und Naturhistorischem Museum soll stabile Populationen schaffen und eine Ausbreitung in weitere Lebensräume fördern.

Die Käfer gelten in Bern seit 1978 als ausgestorben, die jetzige Zucht stammt aus Larven, die 2021 in Basel gefunden und im Tierpark Bern aufgezogen wurden. Mehr anzeigen

Insgesamt 40 Larven und 90 erwachsene Nashornkäfer wurden in Bern an vier Standorten entlang der Aare freigelassen, wie der Tierpark und die Stadt Bern am Mittwoch mitteilten. Dort warteten extra dafür angelegte Holzhaufen auf ihre neuen Bewohner.

Ziel des Gemeinschaftsprojekts von Stadt, Tierpark und Naturhistorischem Museum Bern ist es, die Insekten zurück in ihre frühere Heimat zu bringen. Es sollen sich neue Populationen etablieren, so die Hoffnung – und dass einige der adulten Käfer weiterziehen, um zusätzliche Lebensräume zu besiedeln.

Der letzte seiner Art ist im Museum ausgestellt

Die bis zu vier Zentimeter grossen Nashornkäfer gelten in Bern als ausgestorben. Der letzte dokumentierte Fund stammt aus dem Jahr 1978 – ausgestellt im Naturhistorischen Museum Bern. Zuvor gab es nach Angaben des Schweizerischen Zentrums für die Kartografie der Fauna «info fauna» Nachweise von Nashornkäfern in Bern bis zum Jahr 1939.

Im Wallis und Tessin, im Raum Lausanne, in Basel, in Frick AG und im Jura gibt es hingegen noch vereinzelte Populationen.

Nashornkäfer verbringen den grössten Teil ihres Lebens als Larve im Verborgenen. Rund drei Jahre dauert der Entwicklungszyklus der Larven. Die ausgewachsenen Käfer leben nicht lange. Die Phase als flugfähiger, adulter Käfer dauert nur wenige Tage bis Wochen und dient ausschliesslich der Paarung und Eiablage.

Mit der Zucht für die Berner Nashorkäfer wurde im Jahr 2021 begonnen. Dafür wurden Larven aus dem Bodensubstrat eines Spielplatzes in Basel entnommen und im Tierpark Bern zur Zucht angesetzt. Vergangenes Jahr wurden etwa 50 Larven des Käfers auf dem Areal des Tierparks vergraben. Auswilderungen von Käfern gab es in der Schweiz noch nie, wie der Tierpark damals mitgeteilt hatte.