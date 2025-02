Auto fährt in München in Menschengruppe – mehrere Verletzte

München, 13.02.25: Grosseinsatz in der Münchner Innenstadt: Ein Fahrzeug ist in eine Menschengruppe gefahren. Die Hintergründe und ob das Auto absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde, ist derzeit noch unklar. Der Fahrer wurde festgehalten. Ton Polizei «Zur Anzahl und zur Schwere der Verletzungen können wir derzeit noch nichts sagen» Am Ort des Geschehens, am Münchner Stiglmaierplatz, fand nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 10.30 Uhr eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi statt.

