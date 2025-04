Berner Polizei findet sackweise Ketamin an der Autobahn

Bei der Raststätte Grauholz hat die Polizei Säcke mit Ketamin und Cellulose gefunden. Diese wurden dort illegal deponiert. Keystone (Archivbild)

Die im März auf der Raststätte Grauholz-Süd gefundenen Säcke enthalten grosse Mengen Ketamin mit Cellulose. Es könnte der bislang grösste Fund der illegalen Droge in der Schweiz sein.

toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Autobahnraststätte Grauholz-Süd hat die Berner Kantonspolizei im März säckeweise einer weissen Substanz gefunden.

Wie jetzt bekannt wird, handelt es sich um die illegale Droge Ketamin mit dem Streckmittel Cellulose.

Es handelt sich wohl um einen der grössten Ketamin-Funde in der Schweiz. Die Berner Kantonspolizei spricht von einer Menge im dreistelligen Kilo-Bereich. Mehr anzeigen

Die Berner Kantonspolizei hat im März bei der Autobahnraststätte Grauholz-Süd Säcke mit einem zunächst unbekannten weisslichen Pulver gefunden. Eine Untersuchung ergab: Es handelt sich um Ketamin und Cellulose im dreistelligen Kilobereich.

Zur genauen Menge machte die Berner Kantonspolizei am Dienstag auf Anfrage keine Angaben. Ketamin ist eine synthetische Substanz, die in der Tier- und Humanmedizin als Narkosemittel verwendet wird. Cellulose kann als Streckmittel dienen. Eingesetzt werden Ketamin und Cellulose sowohl in der Pharmaindustrie aber auch für den Drogenkonsum.

Ketamin wird aktuell auch bei der Behandlung von Depressionen diskutiert. Tesla-CEO Elon Musk hat nach eigenen Bekundungen Ketamin als Mittel gegen Depressionen konsumiert.

Polizei sucht Hinweise

Ob die Säcke bei der Autobahnraststätte allenfalls für Drogenkuriere deponiert wurden war vorerst offen. Dies sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hiess es bei der Medienstelle der Kantonspolizei am Dienstag.

Die Berner Kantonspolizei rückte am 21. März kurz vor acht Uhr morgens zur Raststätte aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden die Säcke in der Nähe der Autobahnunterführung. Wie die Säcke dorthin gelangten und wer sie allenfalls dort deponierte, war zunächst unbekannt. Die Polizei suchte Zeugen und Hinweise.

Selten grosser Fund

Für Schweizer Verhältnisse dürfte der Ketaminfund in Bern sehr gross sein. Vergangenen Herbst wurde am Flughafen Zürich eine Drogenkurierin mit 20 Kilogramm Ketamin erwischt. In Genf stellten Zollbeamte 2023 ein Paket mit sieben Kilogramm sicher.

Auch im europäischen Kontext, dürfte der Berner Fund eher von seltener Grösse sein. Der Deutsche Zoll stellte an der Grenze zu Schaffhausen vergangenen Herbst über 26 Kilogramm sicher. Der Wert der beschlagnahmten Drogen wurde auf etwa 750'000 Franken geschätzt.

Niederländische Ermittler hatten Anfang 2024 gut 2000 Kilogramm der Droge beschlagnahmt im Wert von mehr als 50 Millionen Euro, wie das Magazin «Der Spiegel» seinerzeit berichtete.