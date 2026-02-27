Unterscheidet sich neuroanatomisch stark vom Wolf: der Deutsche Schäferhund. (Archivbild) Bild: Keystone

Der Mensch hat nicht nur das Verhalten von Hunden geprägt – sondern offenbar auch ihr Gehirn. Neue Forschung zeigt: Haushunde denken anders als ihre wilden Verwandten. Kein Wunder also, dass der Wolf jagen geht, während der Hund lieber auf Kommandos wartet.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forschende des Naturhistorischen Museums Bern zeigen, dass Domestizierung das Hundehirn stark verändert hat.

Die Studie vergleicht Hunde und Wölfe und findet grössere soziale Hirnregionen bei Haushunden.

Die Ergebnisse belegen ausserdem, dass menschliche Zucht die Evolution des Hundes beschleunigt. Mehr anzeigen

Mit Domestizierung und künstlicher Selektion hat der Mensch das Hundehirn massgeblich geprägt. Das zeigt eine Studie unter Federführung des Naturhistorischen Museums Bern, die erstmals die Neuroanatomie von Hunden und Wölfen vergleicht.

Die Frontallappen und Gehirnregionen, die mit sozialem Verhalten in Verbindung stehen, sind bei Hunden proportional grösser als bei Wölfen, wie das Naturhistorische Museum am Freitag mitteilte. Bei besonders «kooperativen» Rassen seien diese Areale zudem stärker ausgeprägt als bei unabhängigen.

Daraus schliessen die Forschenden, wie sehr die menschliche Selektion die Gehirnentwicklung und -zusammensetzung von Hunden beeinflusst habe. Aber auch genetische Faktoren könnten eine Rolle spielen: So würden «alte» Rassen wie der Siberian Husky eine eher wolfsähnliche Neuroanatomie aufweisen als moderne Rassen wie der Deutsche Schäferhund.

Kleine Gehirne, grosse Anpassungsfähigkeit

Im Vergleich zu Wölfen haben Hunde laut der Mitteilung kleinere Gehirne, die aber mehr Formunterschiede aufweisen. Auch seien die Anteile sensorischer Regionen bei Hunden verändert. Das bestätige eine Hypothese zur Gehirnentwicklung von Säugetieren, wonach sich verschiedene Hirnregionen zeitlich unterschiedlich entwickeln können.

Jedoch widerspricht die Studie der lange vertretenen Annahme, wonach ein stark «integriertes» Hirn auf eine langsame Evolutionsfähigkeit hinweist. Integriert bedeutet, dass die Unterregionen des Gehirns aufeinander abgestimmt sind. Bei Hunden ist dies laut der Studie deutlich stärker der Fall als bei Wölfen. Die Forschenden deuten dieses Resultat vielmehr als aussergewöhnlich rasche Anpassungsfähigkeit unter Einfluss des Menschen.

Das internationale Team um das Naturhistorische Museum untersuchte insgesamt 243 Gehirne von Hunden und Wölfen unterschiedlicher Rassen, Populationen sowie Körperformen und -grössen. Viele davon stammen aus der Sammlung des Museums.