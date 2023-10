Nach dem kürzlichen Steinschlag bleibt die Berninastrasse vorerst gesperrt. Bild: Kapo Graubünden

Bis Mittwoch bleibt die Berninastrasse nach dem Steinschlag geschlossen, und damit länger, als erwartet. Die Kantonspolizei Graubünden nennt die anhaltenden Niederschläge als Grund.

Die Berninastrasse bleibt wegen Steinschlags bis Mittwoch geschlossen, länger als erwartet. Grund dafür sind laut der Kantonspolizei Graubünden die anhaltenden Niederschläge. Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten dauern auch wegen des unwegsamen Geländes länger, wie es in einer Mitteilung vom Sonntagabend hiess.

Auslöser für den Blocksturz am Donnerstagabend waren demnach die Starkniederschläge in den vergangenen Tagen. Im Bereich der Abbruchstelle befinde sich noch viel loses Gesteinsmaterial, das mit den anhaltenden Niederschlägen in Bewegung geraten könnte, hiess es weiter.

Polizei empfiehlt alternative Verbindungen

Als alternative Verbindungen zwischen dem Engadin und dem Puschlav empfiehlt die Polizei jene via Malojapass oder via Bormio über das Livigno.

Am Samstag war auch die Zugstrecke der Rhätischen Bahn (RhB) zwischen Poschiavo GR und Alp Grüm wegen Steinschlags gesperrt worden. Für die ortsansässige Bevölkerung werde eine ausserordentliche Verbindung mit Bus von Poschiavo nach Cavaglia und weiter mit dem Zug-Shuttle von Cavaglia nach Alp Grüm und umgekehrt angeboten, wie die RhB mitteilte.

sda