Der Letzte seiner Art Berühmter Elefantenbulle Craig stirbt mit 54 Jahren

dpa

3.1.2026 - 21:22

Craigs Stosszähne waren über weite Entfernungen in den Savannen und Feuchtgebieten sichtbar. (Archivbild)

Bild: dpa

Seine Stosszähne, die fast bis zum Boden reichten, machten Craig zu einer Ikone. Nun starb der Elefantenbulle im Alter von über 50 Jahren.

,

DPA, Redaktion blue News

03.01.2026, 21:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Elefantenbulle Craig ist im Amboseli-Nationalpark im Süden Kenias im Alter von etwa 54 Jahren gestorben.
  • Seine Stosszähne, die fast bis zum Boden reichten, machten Craig zur Berühmtheit.
  • «Früh heute Morgen haben der Amboseli-Nationalpark, Kenia – und in der Tat die Welt – eine wahre Ikone verloren», erklärte die Parkbehörde.
Mehr anzeigen

Einer der berühmtesten Elefanten Afrikas ist tot. Der Elefantenbulle Craig, bekannt für seine grossen Stosszähne, starb im Amboseli-Nationalpark im Süden Kenias im Alter von etwa 54 Jahren, wie die kenianische Parkbehörde Kenya Wildlife Service mitteilte.

«Früh heute Morgen haben der Amboseli-Nationalpark, Kenia – und in der Tat die Welt – eine wahre Ikone verloren», erklärte die Parkbehörde. Craig sei aufgrund seines hohen Alters und seines langen Lebens in freier Wildbahn eines natürlichen Todes gestorben.

45 Kilo schwere Stosszähne – einer der letzten seiner Art

Craig zählte zu den wenigen noch lebenden Elefantenbullen mit aussergewöhnlich langen und schweren Stosszähnen, die jeweils mehr als 45 Kilogramm wogen. Diese Tiere werden als «Super Tuskers» bezeichnet und sind in Afrika nur noch in sehr geringer Zahl zu finden. Craig wurde 1972 geboren und entstammte der seit Jahrzehnten erforschten CB-Elefantenfamilie. Seine Stosszähne reichten fast bis zum Boden und waren über weite Entfernungen in den Savannen und Feuchtgebieten des Nationalparks sichtbar.

Ranger und Safari-Guides beschrieben Craig als ungewöhnlich ruhig für einen dominanten Bullen. Nach Angaben der Parkbehörde «schien Craig seinen Platz in der Welt zu verstehen». Er habe häufig angehalten und stillgestanden, während Touristen ihn fotografierten. Der Elefant sei zu einem Symbol erfolgreicher Naturschutzarbeit geworden, hiess es.

Dass Craig so lange überlebte, gilt als Sieg über die Wilderer

Craig zeugte mehrere Kälber und trug damit zur Weitergabe seltener genetischer Merkmale bei, darunter die Veranlagung zu besonders grossen Stosszähnen. Diese Eigenschaft ist infolge jahrzehntelanger Wilderei selten geworden. Trotz Schutzmassnahmen gelten diese Elefanten als stark gefährdet. In Ostafrika gibt es nur noch wenige Exemplare. Sein langes Überleben sei dem konsequenten Schutz durch die Parkbehörde und die lokale Gemeinschaft vor Wilderern zu verdanken, erklärte die Parkbehörde.

In Kenia und darüber hinaus bekannt wurde Craig auch durch eine Kampagne eines kenianischen Getränkeherstellers, der den Elefanten 2021 symbolisch adoptierte, um auf den Schutz von Elefanten aufmerksam zu machen.

Elefant Umesh zieht Wurzelkreise

Elefant Umesh zieht Wurzelkreise

Elefant Umesh spielt mit einer Wurzel und zieht dabei geometrische Kreise. Zu sehen sind die Bilder dank der Überwachungskamera, die im Zoo Zürich beim Elefantengehege installiert ist.

29.04.2022

Mehr zum Thema

Vor den Augen des Freundes. Elefant tötet Touristin auf thailändischer Ferieninsel

Vor den Augen des FreundesElefant tötet Touristin auf thailändischer Ferieninsel

«Rechtzeitig gewarnt». Dieses Dorf in Simbabwe setzt gegen Elefanten auf GPS

«Rechtzeitig gewarnt»Dieses Dorf in Simbabwe setzt gegen Elefanten auf GPS

Ursache entdeckt. Hunderte Elefanten sterben auf rätselhafte Art – jetzt warnen Forscher

Ursache entdecktHunderte Elefanten sterben auf rätselhafte Art – jetzt warnen Forscher

