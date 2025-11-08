«Beschäftigt mich schon so lange» – Zeugin bricht nach sechs Jahren ihr Schweigen

Seit Februar 2019 spurlos verschwunden: Rebecca Reusch. Unbekannt / Polizei Berlin

Im Februar 2019 verschwindet Rebecca spurlos. Eine Zeugin will das Auto des Tatverdächtigen damals gesehen haben. Jetzt bricht sie ihr Schweigen.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

In dem pinken Twingo sei der Frau «etwas Grosses» aufgefallen, was mit einer Decke überzogen war.

Trotz intensiver Ermittlungen ist der Fall der 2019 verschwundenen Rebecca noch immer nicht gelöst. Doch nach einem neuen Zeugenaufruf der Polizei Berlin Mitte meldet sich eine Frau, die das Auto des Tatverdächtigen gesehen haben will – einen pinken Renault Twingo. Dies berichtet «Bild», die mit der Frau gesprochen hat.

Die 69-jährige sagt: «Ich habe den erneuten Zeugenaufruf gesehen. Die Sache beschäftigt mich schon so lange, ich will sie mir endlich von der Seele reden.»

«Tief ins Gesicht gezogenes Baseball-Cappy»

Am 18. Februar, also am Tag des Verschwindens von Rebecca, habe sie den besagten Renault Twingo gesehen. Das «himbeerrote» Fahrzeug sei ihr auf der Autobahn wegen der stark überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen.

«Ich habe mir gedacht, was das für eine Tussi, die in so einem kleinen Auto rast», erzählt sie der Zeitung. Aufgrund der Farbe des Autos habe sie angenommen, dass darin eine Frau am Steuer sitzen müsse.

Auch Neugier fährt sie schliesslich schneller, überholt das Fahrzeug und schaut hinein: «Da sass ein Mann, angespannt, mit einem ganz tief ins Gesicht gezogenen Baseball-Cappy.»

Auf der Rückbank sei ihr «etwas Grosses» aufgefallen, das mit einer «dunklen Decke überzogen» war und leicht flatterte. Sie ist sich sicher: Das muss der Tatverdächtige gewesen sein.

Diesen Renault Twingo will die Zeugin am Tag des Verschwindens von Rebecca gesehen haben. ---/Polizei Berlin/dpa (Archivbild)

Doch warum meldet sich die Frau erst jetzt? «Ich kämpfe schon lange damit, war nach Corona lange krank», sagt die Frau der «Bild». Doch dann habe sie den erneuten Zeugenaufruf gesehen und habe helfen wollen, den Fall aufzuklären, «denn auch die Ausfahrt stimmt mit dem Suchort überein».

«Bild» zufolge sei die Polizei lange Zeit davon ausgegangen, dass der Twingo die Autobahn bereits früher verliess, was sich jedoch nicht mit den Aussagen der Zeugin deckt.

Sowohl der Ehemann, als auch die Schwester der Zeugin bestätigen, dass Martina R. ihnen damals von der Begegnung auf der Autobahn erzählt hatte.

Die Zeugin richtete sich dem Bericht zufolge direkt an die Polizei, als diese gerade ein Grundstück im brandenburgischen Dorf Tauche durchsuchten. Ihre Schwester sagt: «Das hat ihr die ganzen Jahre keine Ruhe gelassen. Sonst wäre sich nicht jetzt noch mal da hingefahren».

Polizei durchsucht Grundstücke

Die 15-jährige Rebecca verschwand im Februar 2019 spurlos. Nach einer Übernachtung bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz erschien sie nicht in der Schule.

Bereits kurz nach der Tat geriet ihr mittlerweile 33-jähriger Schwager ins Visier der Ermittler. Der Mann sass auch kurzzeitig in Untersuchungshaft, mangels Beweisen kam er jedoch wieder frei. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Vor rund drei Wochen hatten Polizeibeamte zwei Grundstücke im Osten Brandenburgs durchsucht. Dabei handelte es sich offenbar um den ehemaligen sowie den heutigen Wohnort der Grosseltern von Rebeccas Schwager im Landkreis Oder-Spree. Auch ein Waldstück wurde abgesucht.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft liegen Anhaltspunkte vor, dass der Tatverdächtige Rebeccas Leiche samt ihr gehörender Gegenstände zumindest vorübergehend auf das Grundstück seiner Grosseltern gebracht habe.