In der Rheingasse in Basel ist es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei fuhr ein Lastwagen in mehrere Stände der Adventsgasse, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt. Der Chauffeur des Lastwagens musste demnach ins Universitätsspital Basel gebracht werden. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Basel-Stadt zufolge rollte der Lastwagen von der Greifengasse herkommend durch die Rheingasse. Dabei touchierte er einen Anhänger eines Marktstandes und rollte anschliessend in drei weitere Marktstände und die Mauer eines dortigen Gebäudes. Der genaue Unfallhergang wird von Spezialisten der Verkehrspolizei ermittelt.
Zur Sicherung der Unfallstelle wurde die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt beigezogen. Der Lastwagen musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Gemäss den bisherigen Ermittlungen muss nicht von Vorsatz ausgegangen werden.