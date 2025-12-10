  1. Privatkunden
Adventsgasse in Basel Betonmischer kracht in mehrere Stände

Oliver Kohlmaier

10.12.2025

Ein Betonmischer ist in der Rheingasse in Basel in mehrere Stände gekracht.
Ein Betonmischer ist in der Rheingasse in Basel in mehrere Stände gekracht.
Kantonspolizei Basel-Stadt

Ein Verkehrsunfall in der Rheingasse in Basel ist vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Dort krachte ein tonnenschwerer Betonmischer in mehrere Stände. Der Chauffeur wurde ins Spital gebracht.

Redaktion blue News

10.12.2025, 18:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Lastwagen ist in der Adventsgasse in Basel in mehrere Stände gekracht.
  • Der Chauffeur des Betonmischers musste ins Spital gebracht werden. Es gab keine weiteren Verletzten.
  • Spezialisten der Verkehrspolizei Basel-Stadt untersuchen den genauen Unfallhergang.
Mehr anzeigen

In der Rheingasse in Basel ist es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei fuhr ein Lastwagen in mehrere Stände der Adventsgasse, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt. Der Chauffeur des Lastwagens musste demnach ins Universitätsspital Basel gebracht werden. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Basel-Stadt zufolge rollte der Lastwagen von der Greifengasse herkommend durch die Rheingasse. Dabei touchierte er einen Anhänger eines Marktstandes und rollte anschliessend in drei weitere Marktstände und die Mauer eines dortigen Gebäudes. Der genaue Unfallhergang wird von Spezialisten der Verkehrspolizei ermittelt.

Zur Sicherung der Unfallstelle wurde die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt beigezogen. Der Lastwagen musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Gemäss den bisherigen Ermittlungen muss nicht von Vorsatz ausgegangen werden.

