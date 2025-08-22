  1. Privatkunden
Mitreisende beleidigt und geschlagen Betrunkene Frau rastet im Flieger komplett aus – und zwingt Crew zur Landung

dpa

22.8.2025 - 10:19

Ein Flugzeug auf dem Weg nach Manchester musste aufgrund einer randalierenden Passagierin auf dem Flughafen Köln/Bonn zwischenlanden.
Ein Flugzeug auf dem Weg nach Manchester musste aufgrund einer randalierenden Passagierin auf dem Flughafen Köln/Bonn zwischenlanden.
Symbolbild: Keystone

Eine stark alkoholisierte 41-Jährige attackiert Mitreisende und Crewmitglieder im Flugzeug. Dieses muss daraufhin ungeplant am Flughafen Köln/Bonn landen.

DPA

22.08.2025, 10:19

22.08.2025, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine betrunkene Passagierin ist auf einem Flug von Manchester nach Larnaka durch Gewalt und Drohungen für eine ausserplanmässige Landung in Köln/Bonn verantwortlich.
  • Die 41-jährige Britin wurde von der Bundespolizei mit 1,76 Promille in Gewahrsam genommen.
  • Wegen technischer Probleme nach der Landung mussten die übrigen Passagiere stundenlang im Transitbereich auf ein Ersatzflugzeug warten.
Mehr anzeigen

Eine betrunkene Passagierin hat während eines Fluges von England nach Zypern im Flugzeug randaliert und für eine ungeplante Zwischenlandung am Flughafen Köln/Bonn gesorgt. Die 41-jährige Passagierin habe Mitreisende und Crewmitglieder am Donnerstagabend geschlagen, getreten und beleidigt sowie diesen gedroht, teilte die zuständige Bundespolizei am Vormittag mit.

Ursprünglich sei das Flugzeug auf dem Weg von Manchester nach Larnaka gewesen.

Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die 41-Jährige noch am Flugzeug gestellt und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest habe bei der Frau einen Wert von gut 1,76 Promille ergeben. Die britische Staatsbürgerin soll nach Angaben der Bundespolizei in ihre Heimat zurückgewiesen werden.

Weil das Flugzeug danach aus technischen Gründen nicht mehr habe starten können, hätten die übrigen Passagiere über mehrere Stunden im Transitbereich auf ein Ersatzflugzeug warten müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand.

Videos aus dem Ressort

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Ein Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf musste aufgrund eines brennenden Triebwerks in Brindisi notlanden. Passagiere berichten von ihren erschreckenden Erlebnissen.

18.08.2025

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Im August 2022 verwüstete ein Monsun die Altstadt von Sanaa. Jahrhundertealte Häuser stürzten ein, Dutzende wurden beschädigt. Jetzt kämpfen Behörden und Anwohner darum, das UNESCO-Weltkulturerbe zu retten.

15.08.2025

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

