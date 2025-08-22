Ein Flugzeug auf dem Weg nach Manchester musste aufgrund einer randalierenden Passagierin auf dem Flughafen Köln/Bonn zwischenlanden. Symbolbild: Keystone

Eine stark alkoholisierte 41-Jährige attackiert Mitreisende und Crewmitglieder im Flugzeug. Dieses muss daraufhin ungeplant am Flughafen Köln/Bonn landen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine betrunkene Passagierin ist auf einem Flug von Manchester nach Larnaka durch Gewalt und Drohungen für eine ausserplanmässige Landung in Köln/Bonn verantwortlich.

Die 41-jährige Britin wurde von der Bundespolizei mit 1,76 Promille in Gewahrsam genommen.

Wegen technischer Probleme nach der Landung mussten die übrigen Passagiere stundenlang im Transitbereich auf ein Ersatzflugzeug warten. Mehr anzeigen

Eine betrunkene Passagierin hat während eines Fluges von England nach Zypern im Flugzeug randaliert und für eine ungeplante Zwischenlandung am Flughafen Köln/Bonn gesorgt. Die 41-jährige Passagierin habe Mitreisende und Crewmitglieder am Donnerstagabend geschlagen, getreten und beleidigt sowie diesen gedroht, teilte die zuständige Bundespolizei am Vormittag mit.

Ursprünglich sei das Flugzeug auf dem Weg von Manchester nach Larnaka gewesen.

Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die 41-Jährige noch am Flugzeug gestellt und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest habe bei der Frau einen Wert von gut 1,76 Promille ergeben. Die britische Staatsbürgerin soll nach Angaben der Bundespolizei in ihre Heimat zurückgewiesen werden.

Weil das Flugzeug danach aus technischen Gründen nicht mehr habe starten können, hätten die übrigen Passagiere über mehrere Stunden im Transitbereich auf ein Ersatzflugzeug warten müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand.