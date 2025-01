Der Vorfall hat sich in einem Stadtteil von Sambias Hauptstadt Lusaka ereignet. Bild: Imago

Ein Polizist in Sambia hat in der Silvesternacht betrunken die Zellen eines Gefängnisses geöffnet. Dabei sind 13 Häftlinge entkommen – und noch immer flüchtig.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit der Botschaft, die Häftlinge mögen das neue Jahr in Freiheit beginnen, hat ein Polizist in der sambischen Hauptstadt Lusaka an Silvester mehrere Zellen geöffnet.

Der Ermittler war zu diesem Zeitpunkt betrunken.

13 Häftlinge sind noch immer auf der Flucht. Mehr anzeigen

Ein betrunkener Polizist hat in Sambia 13 Häftlingen zur Flucht verholfen. An Silvester öffnete er die Zellen in Kanyama, einem Stadtteil der Hauptstadt Lusaka, schreibt die sambische Polizei in einer Mitteilung. Demnach waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt 15 Verdächtige inhaftiert, nur zwei blieben zurück.

«Viele der Verdächtigen stehen wegen schwerer Verbrechen wie Körperverletzung, Diebstahl und Einbruch unter Anklage», wird Polizeisprecher Rae Hamoonga zitiert. Der feiernde Polizist, ein «Detective Inspector», habe den Häftlingen befohlen, ihre Zellen zu verlassen, und das neue Jahr in Freiheit zu beginnen.

Im Anschluss sei der Polizist geflohen, wurde dann aber kurz darauf verhaftet. Die Verbrecher sind indes weiterhin flüchtig: «Die sambische Polizei intensiviert nun ihre Bemühungen, die Entflohenen aufzuspüren», heisst es in der Mitteilung.

Bei der Suche nach den Flüchtigen bitte die Polizei die Öffentlichkeit «dringend», sich bei der nächsten Station zu melden. Zudem werde man gegen jeden Beamten, der seine Autorität missbraucht oder gegen das Gesetz verstösst, entschiedene Massnahmen ergreifen.