Weil sich ein junger Mann in einem öffentlichen Bus das Bier mithilfe eines Reizgassprays öffnet, werden 13 Fahrgäste leicht verletzt. Die Polizei reagiert mit Sarkasmus – und einem Strafverfahren.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im deutschen Lüneburg wurden 13 Buspassagiere verletzt, weil ein junger Mann sein Bier mithilfe eines Reizgassprays öffnete.

Die Polizei reagiert mit Sarkasmus und spricht von einer «glorreichen Idee».

Ein Strafverfahren gibt es für den 22-Jährigen dennoch. Mehr anzeigen

Beim Versuch, eine Bierflasche mit einem Reizgasspray zu öffnen, hat ein 22-Jähriger im deutschen Lüneburg 13 Passagiere in einem Bus leicht verletzt.

Diese atmeten das aus der beschädigten Sprühdose entwichene Gas ein, wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Donnerstag mitteilte. Sie schrieb in ihrer Medienmitteilung sarkastisch von einer «glorreichen Idee».

Nach Angaben der Beamten hatte der Mann am Montagabend während einer Fahrt durch das Lüneburger Stadtgebiet mit seinem Bier und dem Tierabwehrspray hantiert.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ob das Öffnen der Bierflasche letztlich auch gelang, war der Polizei nach eigenen Angaben «nicht bekannt».

