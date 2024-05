In New York ist das Bild «Heuhaufen in Giverny» von Claude Monet versteigert worden. Imago

Die grossen Frühjahrs-Auktionen haben begonnen: In New York erzielte ein Gemälde von Claude Monet einen Preis von fast 35 Millionen Dollar. Auch für ein Werk von Leonora Carrington musste viel Geld bezahlt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 34,8 Millionen Dollar – so viel Geld war einem unbekannten Bieter in New York das Gemälde «Heuhaufen in Giverny» von Claude Monet wert.

Ein Werk von Leonora Carrington wurde für 28,5 Millionen Dollar versteigert.

Die Auktionshäuser Sotheby's und Christie's führen derzeit Frühjahrs-Auktionen durch. Mehr anzeigen

Ein Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet ist in New York für 34,8 Millionen Dollar versteigert worden, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Ein Bieter habe diesen Betrag am Mittwochabend für «Heuhaufen in Giverny» bezahlt. Das Bild hatte Monet 1893 an seinem Wohnort in der Normandie gemalt.

Ein Rekordpreis wurde bei der Auktion für ein Werk der britisch-mexikanischen Künstlerin Leonora Carrington erzielt: Ihr Gemälde «Die Zerstreuungen Dagoberts» wurde bei Sotheby's für 28,5 Millionen Dollar versteigert. Damit gehört Carrington laut Sotheby's nun zu den fünf teuersten Künstlerinnen auf dem Auktionsmarkt. Beim Surrealismus belegt sie den Angaben zufolge nun insgesamt Platz vier und hat bedeutende Künstler wie Max Ernst und Salvador Dalí «überholt».

Die grossen Frühjahrs-Auktionen von Sotheby's und Christie's haben am Montag begonnen. Nachdem die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg bei den Auktionshäusern zu Umsatzrückgängen geführt hatten, hoffen sie in diesem Jahr wieder auf steigende Einnahmen.

Christie's verkaufte am Dienstagabend etwa zeitgenössische Kunstwerke im Gesamtwert von rund 115 Millionen Dollar, darunter ein Gemälde von Jean-Michel Basquiat für 32 Millionen Dollar.

