Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spektakuläres Video Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Nicole Agostini

15.11.2025

Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu

Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt.

14.11.2025

Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt.

Nicole Agostini

15.11.2025, 18:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Apnoe-Taucherin Cindy Yang erlebt in Norwegen einen Schockmoment: Plötzlich taucht ein Blauwal direkt hinter ihr auf.
  • Das Tier öffnet zum Fressen sein riesiges Maul und die Australierin befindet sich plötzlich in Lebensgefahr.
  • Diesen Schockmoment teilt sie auf Instagram. Das Video kannst du oben sehen.
Mehr anzeigen

Apnoe-Taucherin Cindy Yang ist in Norwegen unterwegs und filmt sich bei einem Tauchgang. Plötzlich taucht ein Blauwal hinter ihr auf, um zu fressen. Nur knapp gerät die Australierin nicht in sein Maul.

Diesen Schockmoment teilt die Apnoe-Taucherin auf ihrem Instagram-Account. Sie hatte Glück.

Doch wäre es überhaupt möglich, dass sie von einem Blauwal verschluckt wird? Die Antwort erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Dem Tod von der Schippe gesprungen: Australier überlebt Ringkampf mit Haifisch

Dem Tod von der Schippe gesprungen: Australier überlebt Ringkampf mit Haifisch

Der 61-jährige Andy McDonald wird beim Wingfoilen in Australien von einem Hai angegriffen. Dank seiner guten Reaktion und viel Glück kam er unverletzt davon. Nur das Surfbrett wurde angebissen.

13.11.2025

Meistgelesen

Fern-Duell mit Kosovo: Holt sich die Nati gegen Schweden frühzeitig das WM-Ticket?
Epstein-Skandal: «Es gibt einen Unterschied zwischen einer 15-Jährigen und einer 5-Jährigen»
Tornado verursacht an der Algarve schwere Schäden
Blauwal schnappt hinter Taucherin zu
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

Mehr aus dem Ressort

Rätselhafte Attacken auf Schiffe. Was ist bloss mit diesen Orcas passiert?

Rätselhafte Attacken auf SchiffeWas ist bloss mit diesen Orcas passiert?

Mächtigstes Exemplar der Welt. Diese Koralle im Südpazifik ist grösser als ein Blauwal

Mächtigstes Exemplar der WeltDiese Koralle im Südpazifik ist grösser als ein Blauwal

Tier. Wale und Delfine spielen laut Studie miteinander

TierWale und Delfine spielen laut Studie miteinander