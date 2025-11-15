Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt. 14.11.2025

Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Apnoe-Taucherin Cindy Yang erlebt in Norwegen einen Schockmoment: Plötzlich taucht ein Blauwal direkt hinter ihr auf.

Das Tier öffnet zum Fressen sein riesiges Maul und die Australierin befindet sich plötzlich in Lebensgefahr.

Diesen Schockmoment teilt sie auf Instagram. Das Video kannst du oben sehen. Mehr anzeigen

Apnoe-Taucherin Cindy Yang ist in Norwegen unterwegs und filmt sich bei einem Tauchgang. Plötzlich taucht ein Blauwal hinter ihr auf, um zu fressen. Nur knapp gerät die Australierin nicht in sein Maul.

Diesen Schockmoment teilt die Apnoe-Taucherin auf ihrem Instagram-Account. Sie hatte Glück.

Doch wäre es überhaupt möglich, dass sie von einem Blauwal verschluckt wird? Die Antwort erfährst du im Video.

