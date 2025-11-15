Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu
Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt.
14.11.2025
Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Apnoe-Taucherin Cindy Yang erlebt in Norwegen einen Schockmoment: Plötzlich taucht ein Blauwal direkt hinter ihr auf.
- Das Tier öffnet zum Fressen sein riesiges Maul und die Australierin befindet sich plötzlich in Lebensgefahr.
- Diesen Schockmoment teilt sie auf Instagram. Das Video kannst du oben sehen.
Apnoe-Taucherin Cindy Yang ist in Norwegen unterwegs und filmt sich bei einem Tauchgang. Plötzlich taucht ein Blauwal hinter ihr auf, um zu fressen. Nur knapp gerät die Australierin nicht in sein Maul.
Diesen Schockmoment teilt die Apnoe-Taucherin auf ihrem Instagram-Account. Sie hatte Glück.
Doch wäre es überhaupt möglich, dass sie von einem Blauwal verschluckt wird? Die Antwort erfährst du im Video.
Mehr Videos aus dem Ressort
Dem Tod von der Schippe gesprungen: Australier überlebt Ringkampf mit Haifisch
Der 61-jährige Andy McDonald wird beim Wingfoilen in Australien von einem Hai angegriffen. Dank seiner guten Reaktion und viel Glück kam er unverletzt davon. Nur das Surfbrett wurde angebissen.
13.11.2025