Schweizer Extrembergsteiger Karl Egloff bricht Everest-Aufstieg ab

Karl Egloff wollte den Rekord brechen. Screenshot Instagram/ @karl.egloff

Nach intensiver Vorbereitung musste der Schweizer Extrembergsteiger Karl Egloff seinen Versuch, den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen, abbrechen. Auch sein Konkurrent scheiterte zuvor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karl Egloff brach seinen Everest-Aufstieg auf 6858 Metern ab.

Egloff erklärte, dass er sich unwohl fühlte, ohne zusätzlichen Sauerstoff weiterzusteigen.

Egloff verfolgte im Rahmen des «Seven Summits Project» das Ziel, den Rekord der schnellsten Everest-Besteigung zu brechen. Mehr anzeigen

Der Schweizer Extrembergsteiger Karl Egloff hat seinen Aufstieg zum Gipfel des Mount Everest abgebrochen. Diese Entscheidung wurde von seinem Team auf Instagram bekannt gegeben. Egloff kehrte um, kurz bevor er Camp 3 erreichte, und stoppte laut seinem Tracker auf einer Höhe von 6858 Metern.

Egloff erklärte, dass er sich unwohl fühlte, ohne zusätzlichen Sauerstoff weiterzusteigen. Die Bedingungen mit Schnee und Feuchtigkeit erschwerten den Aufstieg zusätzlich. Er kehrte ins Basislager zurück, um mit seinem Team die nächsten Schritte zu besprechen. Die Klettersaison am Mount Everest endet am Sonntag.

Der 44-Jährige verfolgte im Rahmen des «Seven Summits Project» das Ziel, den Rekord der schnellsten Everest-Besteigung zu brechen.

Egloff hatte sich sechs Wochen lang auf diesen Tag vorbereitet. Vor dem Aufstieg sagte er: «Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, und bin bereit für den Tag, an dem der Everest mir die Chance gibt. Ich bin nervös und angespannt, aber auch sehr glücklich, hier zu sein und in Topform zu starten. Schon jetzt bin ich zufrieden – alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus.»

Auf Instagram gab sein Team bekannt, dass Egloff den Aufstieg abgebrochen hat. Screenshot Instagram/ @karl.egloff

Auch Tyler Andrews musste abbrechen

Der bestehende Rekord wurde 1988 vom Franzosen Marc Batard mit einer Zeit von 22 Stunden und 29 Minuten aufgestellt. Kazi Sherpa unterbot diese Zeit 20 Jahre später mit 20 Stunden und 24 Minuten, nutzte jedoch Flaschensauerstoff beim Abstieg.

Egloff wollte nicht nur schneller sein, sondern auch auf künstlichen Sauerstoff verzichten.

Vor wenigen Tagen musste der US-Amerikaner Tyler Andrews seinen Rekordversuch am Mount Everest ebenfalls abbrechen, da er Probleme mit seinen Schuhen hatte.

Das Fernduell der beiden Extrembergsteiger hat die Alpinismus-Szene fasziniert und wurde sowohl von SRF als auch von Netflix dokumentiert.