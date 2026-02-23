New Yorks Bürgermeister sperrt wegen Wintersturms kompletten Verkehr

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA New Yorks Bürgermeister sperrt wegen Wintersturms kompletten Verkehr 

dpa

23.2.2026 - 04:43

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Fahrverbot in New York - Gallery
Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Fahrverbot in New York - Gallery. Auf dem Times Square in New York wird am Sonntag Schnee geschippt. 

Auf dem Times Square in New York wird am Sonntag Schnee geschippt. 

Bild: Keystone/EPA/Olga Fedorova

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Fahrverbot in New York - Gallery. In New York legt der viele Schnee das öffentliche Leben lahm.

In New York legt der viele Schnee das öffentliche Leben lahm.

Bild: dpa

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Fahrverbot in New York - Gallery. Die Millionenmetropole rüstet sich für einen heftigen Wintersturm.

Die Millionenmetropole rüstet sich für einen heftigen Wintersturm.

Bild: dpa

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Fahrverbot in New York - Gallery
Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Fahrverbot in New York - Gallery. Auf dem Times Square in New York wird am Sonntag Schnee geschippt. 

Auf dem Times Square in New York wird am Sonntag Schnee geschippt. 

Bild: Keystone/EPA/Olga Fedorova

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Fahrverbot in New York - Gallery. In New York legt der viele Schnee das öffentliche Leben lahm.

In New York legt der viele Schnee das öffentliche Leben lahm.

Bild: dpa

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Fahrverbot in New York - Gallery. Die Millionenmetropole rüstet sich für einen heftigen Wintersturm.

Die Millionenmetropole rüstet sich für einen heftigen Wintersturm.

Bild: dpa

Auf Millionen Menschen im Nordosten der USA kommt ein heftiger Wintersturm zu. Die Behörden geben eine Blizzard-Warnung aus. Die grösste Stadt des Landes sperrt ihre Strassen für den Autoverkehr.

DPA

23.02.2026, 04:43

23.02.2026, 04:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In mehreren US-Bundesstaaten wird ein heftiger Wintersturm mit etwa einem halben Meter Neuschnee erwartet.
  • New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani verhängt vorübergehend ein Fahrverbot.
Mehr anzeigen

Ein heftiger Schneesturm zieht über den Nordosten der USA hinweg und hat mehrere Bundesstaaten den Ausnahmezustand verhängen lassen. In weiten Teilen der Region wurden Blizzard-Warnungen und Fahrverbote erlassen. Für rund 35 Millionen Einwohner gelten Unwetterwarnungen, wie der US-Sender CNN berichtete. In einigen Gegenden könnten nach Prognosen der Meteorologen mehr als 50 Zentimeter Neuschnee fallen.

Ein Blizzard ist ein starker Schneesturm, der mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 55 Kilometern pro Stunde und Sichtweiten unter 400 Metern das öffentliche Leben in einer Region vorübergehend lahmlegen kann.

Zwangspause für Theater – Schulen schliessen

Der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, griff angesichts des Extremwetters zu drastischen Massnahmen. Von Sonntagabend (Ortszeit) bis Montagmittag sind in der grössten Stadt der USA Strassen, Autobahnen und Brücken für den Verkehr gesperrt. Das Fahrverbot gelte für Autos, Lastwagen, Motorroller und E-Bikes, sagte Mamdani. Nur Einsatzkräfte seien davon ausgenommen.

Am New Yorker Broadway wurden Theatervorstellungen abgesagt. Schulen, städtische Büchereien und andere Einrichtungen sollen am Montag geschlossen bleiben. Mamdani appellierte an die Menschen, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Zugleich verwiesen die Behörden auf Aufnahmezentren in den Stadtbezirken, in denen Bürger Zuflucht suchen und sich aufwärmen könnten. Bei einem heftigen Wintersturm im Januar waren 18 Menschen in den Strassen von New York gestorben. 

«Unglaublich gefährliche» Lage in New Jersey

Im benachbarten Bundesstaat New Jersey galt ebenfalls eine Blizzard-Warnung. Gouverneurin Mikie Sherrill rief die Bevölkerung dazu auf, sich mit Vorräten einzudecken und während des Sturms nicht auf die Strasse zu gehen. Auch in New Jersey trat am Abend ein Verkehrsverbot in Kraft. Die Kombination von heftigen Sturmböen und grossen Schneemassen mache Autofahren «unglaublich gefährlich», sagte Sherrill.

In der betroffenen Region seien mehr als 8000 Flüge gestrichen worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf das Internetportal Flightaware, das Flüge im US-Luftraum verfolgt. Besonders kritisch sei die Lage an den Flughäfen des Grossraums New York, Boston und Philadelphia. 

Purzelnde Kälterekorde

Erst Anfang Februar hatte ein schwerer Wintersturm Schnee, Orkanböen, Sturmfluten und gefährliche Minustemperaturen in den Südosten der USA gebracht. Im Bundesstaat North Carolina fielen örtlich Schneemengen wie selten zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 150 Jahren. In Florida wurden Kälterekorde für den Monat Februar gebrochen: Die sonst üblicherweise wohlig warmen Temperaturen sanken teils bis unter den Gefrierpunkt. Solche Werte waren dort zuletzt Ende der 1980er Jahre gemessen worden. 

Ende Januar hatten extreme Kälte und starker Schneefall das Leben in vielen Teilen der USA weitgehend zum Erliegen gebracht. Ein Wintersturm erfasste den Süden, Mittleren Westen und die Ostküste der Vereinigten Staaten. Nach Medienberichten kamen mindestens 85 Menschen in mehreren Bundesstaaten ums Leben.

Meistgelesen

«Es droht die Zerschlagung der SRG» – «SRG-Lobby ärgert mich»
Mächtigster mexikanischer Drogenboss «El Mencho» getötet – sein Kartell reagiert mit Gewaltwelle
Olympia-Debatte: Ist Lindsey Vonn jetzt «GOAT» oder Ziege?
So komplex war Stefanie Reinspergers Abschied als Ermittlerin
New Yorks Bürgermeister sperrt wegen Wintersturms kompletten Verkehr

Mehr zum Wetter

Lawinenlage in den Alpen bleibt brisant. Schon 7 Tote in Österreich – Gefahr in der Schweiz weiter hoch

Lawinenlage in den Alpen bleibt brisantSchon 7 Tote in Österreich – Gefahr in der Schweiz weiter hoch

29 Personen evakuiert. Zug entgleist nach Lawinenniedergang im Wallis – Strecke bis Samstag gesperrt

29 Personen evakuiertZug entgleist nach Lawinenniedergang im Wallis – Strecke bis Samstag gesperrt

Tote auf Kamtschatka. «Schnee-Apokalypse» und bittere Kälte in Russland

Tote auf Kamtschatka«Schnee-Apokalypse» und bittere Kälte in Russland