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Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden Hitze an Pfingsten: «Blow-up» auf A13 entstand auf älterem Autobahnabschnitt

Oliver Kohlmaier

26.5.2026

Ein sogenannter Blowup entsteht bei grosser Hitze und kann sehr gefährlich sein.
Ein sogenannter Blowup entsteht bei grosser Hitze und kann sehr gefährlich sein.
KEYSTONE/Sebastian Schneider

Die Hitze am Pfingstmontag hat auf der Autobahn A13 zu einem sogenannten «Blow-up» geführt, zwei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Gefahr besteht, wenn alte Betonplatten mit Asphalt abgedeckt werden.

Redaktion blue News

26.05.2026, 21:31

26.05.2026, 21:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Pfingsmontag ereignete sich auf der A13 zwischen Sennwald und Haag in Fahrtrichtung Sargans ein sogenannter «Blow-up».
  • Dabei dehnen sich Betonplatten durch Hitze aus und reissen die Fahrbahn auf.
  • Zwei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, die Autobahn wurde gesperrt.
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Die Hitze am Pfingstmontag führte auf der A13 zwischen Sennwald und Haag in Fahrtrichtung Sargans zu einem sogenannten «Blow-up», wie «20 Minuten» zuerst berichtete. Die Autobahn wurde im betroffenen Abschnitt gesperrt, zwei Autos erlitten einen Totalschaden. Erst am Dienstagmorgen konnte der Verkehr wieder aufgenommen werden.

Die Gefahr eines Blow-ups droht, wenn ältere Betonplatten mit Asphalt abgedeckt werden. Um einen solchen Abschnitt handelte es sich auf der A13 bei Sennwald, wie Mediensprecher Florian Schneider vom der Kantonspolizei St. Gallen gegenüber dem «Liechtensteiner Vaterland» bestätigte. Demnach waren im Bereich der A13 zunächst Betondecken verbaut, vor einigen Jahren seien diese jedoch abgedeckt worden.

Was ist ein Blow-up?

Ein Blow-up entsteht, wenn sich die Betonplatten bei Hitze ausdehnen und die Spannung nicht abgebaut werden kann. Der dunkle Asphalt erwärmt sich ebenso und gibt die Wärme zusätzlich an die Betonplatten ab. Sind dann auch noch Dehnungsfugen blockiert, drücken die Platten nach oben und können die Fahrbahn explosionsartig aufreissen.

In der Schweiz gibt es laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) noch weitere Abschnitte mit einer solchen Mischbauweise. Wie Astra-Sprecher Thomas Rohrbach dem «Tages-Anzeiger» sagte, gäbe es noch «wenige Kilometer an älteren Abschnitten des Nationalstrassennetzes». Laut dem Bundesamt sind etwa Abschnitte auf der A6 zwischen Bern und Thun betroffen. Auch der Abschnitt auf der A13 vom Pfingstmontag war bekannt und dokumentiert.

Derzeit laufe zwischen Haag und Oberriet bereits ein grosses Instandsetzungsprojekt. Die konkrete Bauausführung ist laut Rohrbach jedoch noch «nicht abschliessend festgelegt». Ebenso sei noch offen, ob und in welcher Form die alten Betonplatten entfernt würden.

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