BMW-Fahrer crasht mit geplatztem Reifen in Felswand – 13'000 Franken Strafe

Der Mann prallte in eine Felswand und blieb dann stehen. Bild: Kapo SZ

Ein 47-jähriger BMW-Fahrer hat in Gersau SZ beim Überholen eines Töffs die Kontrolle verloren und ist in eine Felswand geprallt. Nun liegt der rechtskräftige Strafbefehl vor – mit einer empfindlichen Strafe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein BMW-Fahrer überholte in Gersau SZ ein Motorrad und verlor nach der Kurve die Kontrolle über sein Auto.

Der Wagen schleuderte nach einem geplatzten Reifen in eine Felswand, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Mann wegen grober Verkehrsregelverletzung – mit einer Strafe von über 13’000 Franken. Mehr anzeigen

Am frühen Abend des 26. Juli 2024 war ein 47-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Seestrasse in Gersau SZ unterwegs. Wie aus einem nun rechtskräftigen Strafbefehl der Schwyzer Staatsanwaltschaft hervorgeht, fuhr der Lenker mit rund 80 km/h hinter einem Motorrad her, als er sich zu einem Überholmanöver entschloss.

Laut der Staatsanwaltschaft unterschätzte der Mann die Strecke dabei in «grosser Weise». Erst kurz vor einer Linkskurve konnte er wieder auf seine Spur einschwenken. Mit rund 85 bis 90 km/h bog der Fahrer in die Kurve ein – zu schnell für die enge Strassenführung. Das Auto geriet über den rechten Strassenrand, touchierte den Randstein und beschädigte dabei den Vorderreifen.

Trotz des Schadens setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort. Rund 450 Meter weiter platzte der Reifen, wodurch der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen schleuderte zunächst auf das Trottoir, ehe er nach einer heftigen Lenkbewegung auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal in eine Felswand prallte.

Strafe von über 13'000 Franken

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen eine fahrlässige grobe Verkehrsregelverletzung vor – konkret wegen unvorsichtigen Überholens und unangepasster Geschwindigkeit. Das Urteil fiel deutlich aus: Der Mann wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 500 Franken verurteilt, mit einer Probezeit von drei Jahren.

Zusätzlich muss er eine Busse von 6250 Franken und Verfahrenskosten von 7350 Franken tragen. Insgesamt beläuft sich der Betrag auf mehr als 13’500 Franken. Der Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig,