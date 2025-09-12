Ein Autolenkerin hat am frühen Freitagabend auf dem Bahnhofplatz in Olten mit ihrem BMW ein Buswartehäuschen gerammt. Dabei wurden drei Personen verletzt. Eine trug so schwere Verletzungen davon, dass sie ein Rettungshelikopter ins Spital fliegen musste. Seitens der Rettungskräfte stand ein Grossaufgebot im Einsatz.
Zu dem Unfall kam es kurz nach 17 Uhr, wie Nurdin Khamfi, der Sprecher der Kantonspolizei Solothurn, sagte. Neben der schwerverletzten erlitten eine Person mittelschwere und eine weitere leichtere Verletzungen. Eine Ambulanz brachte sie in Spitalpflege.
Zum Unfallhergang und zur -ursache konnte Khamfi zunächst nichts sagen. Ermittlungen liefen. Die Gösgenstrasse war zwischen der Bahnhof- und Trimbachbrücke am Abend gesperrt.
Augenzeugen berichten gegenüber «Blick» on chaotischen Szenen: Menschen lagen am Boden, Blut floss, Passanten eilten zur Hilfe. Einem Augenzeugen zufolge soll die Lenkerin verwirrt gewirkt und «Oh mein Gott!» gerufen haben, bevor schliesslich die Polizei eintraf. Der Unfallhergang sei noch nicht bekannt und werde nun untersucht.
Zudem war der Zugsverkehr kurzzeitig beeinträchtigt. Wie die SBB mitteilten, musste die S9 ab kurz vor 18 Uhr in Läufelfingen wenden. Die Passagiere wurden über Sissach BL umgeleitet. Ab 19 Uhr verkehrten die Züge wieder normal.