Ein Einsatzfahrzeug der Kantonspolizei Solothurn. (Symbolbild) KEYSTONE/Peter Schneider

Dramatischer Unfall in Olten: Eine Autofahrerin rast am Bahnhof in ein Wartehäuschen – drei Menschen werden verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei ermittelt.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Bahnhof in Olten ereignete sich ein schwerer Unfall mit drei Verletzten, zwei davon schwer.

Ein BMW raste Augenzeugen zufolge in ein ein Bushäuschen, rammte anschliessend noch einen Bus sowie eine Laterne.

Die Polizei sperrte die Zufahrtstrasse und ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Ein Autolenkerin hat am frühen Freitagabend auf dem Bahnhofplatz in Olten mit ihrem BMW ein Buswartehäuschen gerammt. Dabei wurden drei Personen verletzt. Eine trug so schwere Verletzungen davon, dass sie ein Rettungshelikopter ins Spital fliegen musste. Seitens der Rettungskräfte stand ein Grossaufgebot im Einsatz.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 17 Uhr, wie Nurdin Khamfi, der Sprecher der Kantonspolizei Solothurn, sagte. Neben der schwerverletzten erlitten eine Person mittelschwere und eine weitere leichtere Verletzungen. Eine Ambulanz brachte sie in Spitalpflege.

Zum Unfallhergang und zur -ursache konnte Khamfi zunächst nichts sagen. Ermittlungen liefen. Die Gösgenstrasse war zwischen der Bahnhof- und Trimbachbrücke am Abend gesperrt.

Augenzeugen berichten gegenüber «Blick» on chaotischen Szenen: Menschen lagen am Boden, Blut floss, Passanten eilten zur Hilfe. Einem Augenzeugen zufolge soll die Lenkerin verwirrt gewirkt und «Oh mein Gott!» gerufen haben, bevor schliesslich die Polizei eintraf. Der Unfallhergang sei noch nicht bekannt und werde nun untersucht.

Zudem war der Zugsverkehr kurzzeitig beeinträchtigt. Wie die SBB mitteilten, musste die S9 ab kurz vor 18 Uhr in Läufelfingen wenden. Die Passagiere wurden über Sissach BL umgeleitet. Ab 19 Uhr verkehrten die Züge wieder normal.