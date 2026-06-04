Boeing-Dreamliner geht vor dem Terminal plötzlich in die Knie – mehrere Verletzte

Das Flugzeug mit der Kennung D-ABPQ zieht am Flughafen Frabkfurt ungewollt das vordere Fahrwerk ein. Screenshot: X

Bei einem Unfall mit einer Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der Fluglinie verletzt worden.

Keystone-SDA SDA

Lufthansa bestätigte, dass es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr am Frankfurter Flughafen zu einem «Vorfall» kam. Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner.

WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.



The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Zum Hergang sagte der Sprecher: «Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein.» Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen.

NEW: Front landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.



No statement has currently been made regarding the cause or whether there were any injuries. pic.twitter.com/TgK4bTxQjj — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026

«Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. «Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt», teilte ein Sprecher der Airline mit.

Die genauen Umstände würden derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen geprüft. Techniker und Hilfskräfte seien vor Ort.