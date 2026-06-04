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Unfall am Airport Frankfurt Boeing-Dreamliner geht vor dem Terminal plötzlich in die Knie – mehrere Verletzte

SDA

4.6.2026 - 15:43

Das Flugzeug mit der Kennung D-ABPQ zieht am Flughafen Frabkfurt ungewollt das vordere Fahrwerk ein.
Das Flugzeug mit der Kennung D-ABPQ zieht am Flughafen Frabkfurt ungewollt das vordere Fahrwerk ein.
Screenshot: X

Bei einem Unfall mit einer Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der Fluglinie verletzt worden.

Keystone-SDA

04.06.2026, 15:43

04.06.2026, 15:46

Lufthansa bestätigte, dass es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr am Frankfurter Flughafen zu einem «Vorfall» kam. Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner.

Zum Hergang sagte der Sprecher: «Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein.» Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen.

«Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. «Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt», teilte ein Sprecher der Airline mit.

Die genauen Umstände würden derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen geprüft. Techniker und Hilfskräfte seien vor Ort.

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