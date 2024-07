Das Boeing-Flugzeug des Typs 737 Max machte zuletzt viele Negativschlagzeilen. Der jüngste Vorfall betrifft eine Maschine des Typs 757-200. Ted S. Warren/AP/dpa

Die Pannenserie bei Maschinen des Flugzeug-Herstellers Boeing geht weiter. In Los Angeles hat erneut eine Maschine ein Rad verloren.

afp/dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz nach dem Start in Los Angeles hat ein Flugzeug des Herstellers Boeing ein Rad verloren.

Die Maschine konnte dennoch im Zielflughafen landen.

Alle Passagiere blieben unverletzt. Mehr anzeigen

Erneut macht ein Zwischenfall bei einem Flugzeug des US-Herstellers Boeing Schlagzeilen: Kurz nach dem Start in Los Angeles hat eine Maschine vom Typ 757-200 ein Rad verloren. Das Flugzeug sei dennoch sicher am Zielort Denver gelandet, teilte am Montag (Ortszeit) die Fluggesellschaft United Airlines mit.

«Das Rad wurde in Los Angeles geborgen und wir untersuchen die Ursache für den Vorfall», so United Airlines. Es habe keine Verletzten unter den 174 Passagieren und sieben Crew-Mitgliedern gegeben.

Es war bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass an einer Boeing von United Airlines ein Rad abfiel. Im März verlor eine 777-Maschine kurz nach dem Start in San Francisco ihr Rad, der Pilot entschloss sich zu einer Notlandung.

Aufsichtsbehörde ordnet Untersuchung an

Boeing steht wegen Vorwürfen zu Sicherheitsmängeln an seinen Flugzeugen seit geraumer Zeit unter starkem Druck. Besonders grossen Wirbel verursachte ein Vorfall im Januar, bei dem einer 737 Max 9 von Alaska Airlines während des Fluges eine Kabinentürabdeckung abgefallen war, die Maschine musste notlanden.

Am Montag ordnete die US-Flugaufsichtsbehörde FAA zudem Inspektionen in mehr als 2600 Boeing-737-Maschinen wegen möglicher Probleme mit der Sauerstoffversorgung im Notfall an.

Mehr Videos zum Thema