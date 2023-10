Die Landespolizei in Liechtenstein hat im Zusammenhang mit einer anonymen Bombendrohung einen Mann festgenommen. Landespolizei

Nach einer Bombendrohung in Vaduz FL am Freitagabend hat die Polizei nach einer Suchaktion keinen Sprengsatz gefunden. Die Sperrung des Vaduzer Zentrums wurde in der Nacht auf Samstag aufgehoben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Vaduz, Liechtenstein, drohte ein Mann damit, eine Bombe hochgehen zu lassen, um Palästina zu unterstützen.

Die Innenstadt musste abgeriegelt werden.

Die Liechtensteiner Polizei konnte den Mann inzwischen verhaften. Mehr anzeigen

Ein anonymer Anrufer hatte am Freitagabend gedroht, im Vaduzer Städtle einen Sprengsatz zur Unterstützung Palästinas hochgehen zu lassen. Der Anrufer erklärte auf Englisch, dass in der Vaduzer Innenstadt in einer halben Stunden ein Sprengsatz hochgehen werde. Damit solle Palästina unterstützt werden. Er beendete den Anruf mit «Allahu Akbar Allahu Akbar». Die Polizei riegelt das Gebiet in der Folge ab.

Am Montagnachmittag gelang es der Landespolizei, den vermeintlichen Anrufer zu identifizieren, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Da sich die Hinweise verdichteten, dass sich der Tatverdächtige noch in Liechtenstein aufhalten könnte, wurden umgehend Fahndungsmassnahmen eingeleitet, welche noch vor Mitternacht zum Erfolg führten.

Die Landespolizei konnte gemäss Mitteilung einen 39-jährigen Mann anhalten, welcher in dringendem Tatverdacht in Zusammenhang mit der Bombendrohung steht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Fürstliche Landgericht die Festnahme des Mannes angeordnet. Über das Motiv für die Bombendrohung machte die Landespolizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben.

sda