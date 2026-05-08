Bonnie Tyler kämpft nach Not-OP am Darm im künstlichen Koma

Kommt sie wieder auf die Beine? Bonnie Tyler live im Circus Krone, München am 19.05.2025. Archivbild: Imago

Die Nachricht erschüttert Fans weltweit: Bonnie Tyler liegt nach einer Notoperation in Portugal im künstlichen Koma. Die Ärzte wollen damit ihre Genesung unterstützen. Kann die geplante Europatournee stattfinden?

Agence France-Presse, Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rocklegende Bonnie Tyler ist nach einer Notoperation am Darm in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden.

Laut ihrem Umfeld verlief der Eingriff erfolgreich, ihr Zustand bleibt jedoch ernst.

Ob die geplante Europatournee der 74-jährigen Sängerin stattfinden kann, ist derzeit unklar. Mehr anzeigen

Die britische Rocklegende Bonnie Tyler ist nach einer Notoperation in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden. Durch das Koma solle «ihre Genesung unterstützt werden», gab ein Sprecher am Freitag bekannt. «Wir bitten in dieser schwierigen Zeit aber um Achtung ihrer Privatsphäre.»

Angaben aus ihrem Umfeld zufolge hatte sich die 74-Jährige in Faro einer «Notoperation am Darm» unterziehen müssen. Der Eingriff sei «gut verlaufen», hatte es am Donnerstag auf der offiziellen Internetseite der Sängerin geheissen. Zuvor soll nach nach tagelangen Schmerzen eine Darmperforation bei der Sängerin diagnostiziert worden sein - also ein Loch in der Darmwand.

Geplante Europatournee fraglich

Damit bleibt unklar, ob eine Europatournee wie geplant stattfinden kann. Sie sollte am 22. Mai in Malta beginnen und die Sängerin auch nach Deutschland, Österreich, in die Tschechische Republik und in die Türkei führen. Die Abschlussshow war für Dezember in Cardiff in Wales geplant, ganz in der Nähe von Tylers Geburtsort.

Bonnie Tyler, mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins, wurde Ende der 1970er Jahre mit dem Hit «It's a Heartache» bekannt. In den 1980er Jahren wurde die Sängerin mit der rauchigen Stimme mit Titeln wie «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero» zum Weltstar. Nach offiziellen Angaben hat sie ihren Zweitwohnsitz in Faro.