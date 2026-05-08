Bonnie Tyler kämpft nach Not-OP am Darm im künstlichen Koma

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sorge um Rocklegende Bonnie Tyler kämpft nach Not-OP am Darm im künstlichen Koma

Gabriela Beck

8.5.2026

Kommt sie wieder auf die Beine? Bonnie Tyler live im Circus Krone, München am 19.05.2025. 
Kommt sie wieder auf die Beine? Bonnie Tyler live im Circus Krone, München am 19.05.2025. 
Archivbild: Imago

Die Nachricht erschüttert Fans weltweit: Bonnie Tyler liegt nach einer Notoperation in Portugal im künstlichen Koma. Die Ärzte wollen damit ihre Genesung unterstützen. Kann die geplante Europatournee stattfinden?

,

Agence France-Presse, Redaktion blue News

08.05.2026, 21:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rocklegende Bonnie Tyler ist nach einer Notoperation am Darm in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden.
  • Laut ihrem Umfeld verlief der Eingriff erfolgreich, ihr Zustand bleibt jedoch ernst.
  • Ob die geplante Europatournee der 74-jährigen Sängerin stattfinden kann, ist derzeit unklar.
Mehr anzeigen

Die britische Rocklegende Bonnie Tyler ist nach einer Notoperation in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden. Durch das Koma solle «ihre Genesung unterstützt werden», gab ein Sprecher am Freitag bekannt. «Wir bitten in dieser schwierigen Zeit aber um Achtung ihrer Privatsphäre.»

Angaben aus ihrem Umfeld zufolge hatte sich die 74-Jährige in Faro einer «Notoperation am Darm» unterziehen müssen. Der Eingriff sei «gut verlaufen», hatte es am Donnerstag auf der offiziellen Internetseite der Sängerin geheissen. Zuvor soll nach nach tagelangen Schmerzen eine Darmperforation bei der Sängerin diagnostiziert worden sein - also ein Loch in der Darmwand.

Geplante Europatournee fraglich

Damit bleibt unklar, ob eine Europatournee wie geplant stattfinden kann. Sie sollte am 22. Mai in Malta beginnen und die Sängerin auch nach Deutschland, Österreich, in die Tschechische Republik und in die Türkei führen. Die Abschlussshow war für Dezember in Cardiff in Wales geplant, ganz in der Nähe von Tylers Geburtsort.

Bonnie Tyler, mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins, wurde Ende der 1970er Jahre mit dem Hit «It's a Heartache» bekannt. In den 1980er Jahren wurde die Sängerin mit der rauchigen Stimme mit Titeln wie «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero» zum Weltstar. Nach offiziellen Angaben hat sie ihren Zweitwohnsitz in Faro.

Das steckt hinter dem K-Pop-Hype: Warum BTS, Blackpink & Co. Millionen begeistern

Das steckt hinter dem K-Pop-Hype: Warum BTS, Blackpink & Co. Millionen begeistern

Millionen Fans weltweit, ausverkaufte Shows und Hits am Laufband: K-Pop ist nicht mehr zu übersehen. Im Video erfährst du 3 Gründe, warum sich ein genauerer Blick lohnt.

27.03.2026

Mehr zum Thema

Rocklegende wurde 83. Tina Turners Leben in Bildern

Rocklegende wurde 83Tina Turners Leben in Bildern

Trauer um Ozzy Osbourne. «Das wird ihm keiner nachmachen» – «Platz im Pantheon der Rockgötter»

Trauer um Ozzy Osbourne«Das wird ihm keiner nachmachen» – «Platz im Pantheon der Rockgötter»

Phil Collins über Gesundheitszustand. «Die Sache ist die, ich war krank, ich meine, sehr krank»

Phil Collins über Gesundheitszustand«Die Sache ist die, ich war krank, ich meine, sehr krank»

Meistgelesen

Firmen-Boss verschenkt 240 Millionen an Belegschaft − unter einer Bedingung
Fernduell mit Vaduz: Aarau liefert gegen Nyon Spektakel
Jetzt gerät die Mittelschicht finanziell unter Druck – ab diesem Lohn gehörst du dazu
Trumps Feldzug gegen Schweizer Pharmaindustrie fordert erstes Opfer
Bonnie Tyler kämpft nach Not-OP am Darm im künstlichen Koma