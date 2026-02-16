  1. Privatkunden
Immer mehr Kollisionen Boot rammt Wal – Video zeigt Schock-Szene

Christian Thumshirn

16.2.2026

Schock-Video aus China – Wal von Boot verletzt – So liessen sich solche Unfälle verhindern

Schock-Video aus China – Wal von Boot verletzt – So liessen sich solche Unfälle verhindern

Vor Chinas Küste hält eine Drohne einen verstörenden Moment fest: Ein Fischerboot rammt einen Wal. Auf seinem Rücken bleibt eine klaffende Wunde zurück. Kollisionen wie diese nehmen weltweit zu. Was muss sich ändern?

16.02.2026

Vor Chinas Küste hält eine Drohne einen verstörenden Moment fest: Ein Fischerboot rammt einen Wal. Auf seinem Rücken bleibt eine klaffende Wunde zurück. Kollisionen wie diese nehmen weltweit zu. Was muss sich ändern?

Christian Thumshirn

16.02.2026, 16:09

Was im Video wie ein tragischer Einzelfall wirkt, steht für ein wachsendes Problem auf den Weltmeeren: Kollisionen zwischen Schiffen und Walen passieren häufiger, als viele denken – oft ohne dass sie je offiziell erfasst werden.

Wenn Mensch und Wal auf Kollisionskurs sind

Eine Studie, die 2024 im Fachjournal Science erschienen ist, zeigt, wie stark menschliche Aktivitäten die Lebensräume grosser Wale inzwischen durchziehen. Viele Risikogebiete sind kaum geschützt.

Welche Lösungen diskutiert werden – und was sofort helfen könnte –, zeigt unser Video.

