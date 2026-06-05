Bahnhof in Burgdorf BE steht in Flammen

Im Bahnhofsgebäude in Burgdorf BE ist ein Brand ausgebrochen. Bild: X/20 Minuten

Im Dachstock des Bahnhofsgebäudes von Burgdorf BE ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen keine.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Dachstock des Bahnhofsgebäudes von Burgdorf BE ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle gebracht.

Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen keine.

Der Vorfall hat keinen Einfluss auf den Bahnverkehr. Mehr anzeigen

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Brand sei unter Kontrolle, sagte der Sprecher der Berner Kantonspolizei nach 4 Uhr morgens. Die Ursache und die Höhe des Sachschadens werden demnach ermittelt.

Zunächst hatten «20 Minuten» und «Blick» online über das Feuer berichtet.

Löscharbeiten im Gange: Bahnhof von Burgdorf BE brennt lichterloh. https://t.co/dpwgFOnqtW — 20 Minuten (@20min) June 5, 2026

Züge fahren normal

Der Vorfall hat keinen Einfluss auf den Bahnverkehr. «Alle Züge können fahren», sagte eine Sprecherin der SBB. Zugreisende müssen am Freitag somit nicht mit Verspätungen oder Ausfällen in Burgdorf rechnen. Grund: Mit grosser Wahrscheinlichkeit sei nur der Dachstock des Bahnhofs in Mitleidenschaft gezogen worden, zitierte die Zeitung eine SBB-Mediensprecherin.

Der Bahnhof Burgdorf BE ist laut «Blick» ein regional bedeutender SBB-Verkehrsknoten mit rund 15’000 Reisenden pro Tag, an dem sich die Linien Bern–Olten/Zürich, Burgdorf–Thun und Burgdorf–Langnau treffen.