Bahnhof in Burgdorf BE steht in Flammen

Der Vorfall hat keinen Einfluss auf den Bahnverkehr. «Alle Züge können fahren», sagte eine Sprecherin der SBB. Zugreisende müssen am Freitag somit nicht mit Verspätungen oder Ausfällen in Burgdorf rechnen. Grund: Mit grosser Wahrscheinlichkeit sei nur der Dachstock des Bahnhofs in Mitleidenschaft gezogen worden, zitierte die Zeitung eine SBB-Mediensprecherin.
Der Bahnhof Burgdorf BE ist laut «Blick» ein regional bedeutender SBB-Verkehrsknoten mit rund 15’000 Reisenden pro Tag, an dem sich die Linien Bern–Olten/Zürich, Burgdorf–Thun und Burgdorf–Langnau treffen.