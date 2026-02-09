  1. Privatkunden
Fahrzeughalle in Flammen Brand in Bubendorf BL führt zu starker Rauchentwicklung

Redaktion blue News

9.2.2026

Das betroffene Gebiet in Bubendorf BL.
Das betroffene Gebiet in Bubendorf BL.
Bild: Screenshot Alert Swiss

Der Brand einer Fahrzeughalle in Bubendorf BL führt zu starker Rauchentwicklung. Eine Warnung an die Bevölkerung wurde ausgesprochen.

Redaktion blue News

09.02.2026, 06:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Industriegebiet von Bubendorf BL ist eine Fahrzeughalle in Brand geraten.
  • Es muss mit einer Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude gerechnet werden.
  • Es kommt zu starker Rauchentwicklung und unangenehmen Gerüchen.
Mehr anzeigen

Ein Brand in einer Fahrzeughalle bei Bubendorf BL hat in der Nacht auf Montag zu starkem Rauch geführt. Ob es beim Brand zu Verletzten kam, war zunächst nicht bekannt, zitierte der «Tages-Anzeiger» aus einer Meldung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Behörden riefen die Bevölkerung in und um Bubendorf auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Der Kanton Basel-Landschaft teilte über den Warndienst Alertswiss mit, es müsse mit einer Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude gerechnet werden. Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden.

