750 Partygänger flüchten vor Feuer in Baden-Württemberg

Im K Club in Kehl hat es am Sonntagmorgen gebrannt. K Club

Am frühen Sonntagmorgen ist in einer Diskothek in der deutschen Stadt Kehl ein Grossbrand ausgebrochen. Rund 750 Gäste konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Diskothek «K Club» in Kehl ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr ein Grossbrand ausgebrochen, der das gesamte Gebäude erfasst hat.

Rund 750 Gäste konnten rechtzeitig evakuiert werden, schwere Verletzungen wurden nicht gemeldet, drei Personen mussten betreut werden.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar, das Gebäude ist derzeit nicht mehr begehbar. Mehr anzeigen

Das Feuer war laut Polizei gegen 3.45 Uhr in dem Tanzclub K in Kehl im Bundesland Baden-Württemberg ausgebrochen und erfasste in der Folge das gesamte Gebäude. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich nach ersten Angaben des Betreibers rund 750 Personen im Club auf.

Die Feuerursache ist nicht bekannt

Die Brandursache ist weiterhin unklar. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die meisten Gäste das Gebäude bereits verlassen, die Einsatzkräfte unterstützten die Evakuierung. Schwere Verletzungen wurden bislang nicht gemeldet, drei Personen mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Der K Club in Kehl gilt als beliebte Adresse für Hip-Hop- und Afro-Musik und zieht regelmässig auch Gäste aus dem nahegelegenen Strassburg an. Das Gebäude ist nach dem Brand derzeit nicht begehbar, die Ursache des Feuers bleibt völlig offen.