Zwei Jugendliche stehen laut der Polizei im Verdacht, das Gebäude angezündet zu haben. Keystone

In St-Maurice VS ist ein Lokal in der Nacht auf Dienstag vollständig niedergebrannt. Für das Feuer sollen zwei Minderjährige im Alter von 14 und 16 Jahren verantwortlich sein. Die Polizei nahm sie fest.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Dienstag ist in St-Maurice VS ein Lokal bei einem Brand vollständig zerstört worden.

Kurz darauf nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

Dabei handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren, die für den Brand verantwortlich sein sollen. Mehr anzeigen

Ein Lokal in St-Maurice im Wallis ist in der Nacht auf Dienstag vollständig niedergebrannt. Kurz darauf nahm die Polizei zwei minderjährige Tatverdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren fest. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Meldung über eine starke Rauch- und Flammenentwicklung ging kurz nach 3 Uhr bei der Einsatzzentrale ein, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand am frühen Morgen denn auch unter Kontrolle bringen. Das Gebäude wurde jedoch vollständig zerstört.

Kurz nach dem Vorfall hielt die Polizei ein Fahrzeug mit zwei minderjährigen Schweizern an. Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren stünden im Verdacht, für den Brand verantwortlich zu sein, teilte die Polizei weiter mit.

Das Jugendgericht leitete eine Untersuchung ein.