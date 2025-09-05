750'000 Franken im Meer versenkt: Brandneue Yacht wird zum Alptraum an der türkischen Küste Die neue Luxus-Yacht Dolce Vento ist wenige Minuten nach ihrem Auslauf vor der türkischen Küste gesunken. Die Besatzungscrew konnte sich ans Land retten. Im Video siehst du die spektakulären Aufnahmen. 05.09.2025

Die neue Luxus-Yacht Dolce Vento ist wenige Minuten nach dem Auslaufen vor der türkischen Küste gesunken. Die Besatzung konnte sich an Land retten. Ein Video zeigt die spektakulären Aufnahmen des Unglücks.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brandneue Luxus-Yacht Dolce Vento sinkt Minuten nach dem Auslaufen – Crew und Besitzer retten sich.

Der Unfall ereignete sich an der türkischen Küste, nur 200 Meter vor Ereğli. Es gab keine Opfer.

Die Yacht war über 750'000 Franken wert. Mehr anzeigen

Die brandneue Dolce Vento-Yacht versank wenige Minuten nach ihrem Auslauf im Meer. Der Kapitän, zwei Matrosen und der Besitzer konnten sich retten.

Der Unfall ereignete sich an der türkischen Küste, 200 Meter südlich des Ortes Ereğli.

Die Dolce Vento war über 750'000 Franken wert und wurde in Istanbul gebaut.

Im Video siehst du, wie ein Besatzungsmitglied bis zum Schluss auf dem sinkenden Luxusschiff bleibt und in letzter Minute vom Deck ins Wasser springt.

