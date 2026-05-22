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200'000 Fälschungen beschlagnahmt WM-Sammelbilder boomen – auch auf dem Schwarzmarkt

dpa

22.5.2026 - 21:05

In Brasilien sind 200'000 gefälschte WM-Sammelkarten beschlagnahmt worden.
In Brasilien sind 200'000 gefälschte WM-Sammelkarten beschlagnahmt worden.
dpa

Kurz vor Beginn der Fussball-WM boomt das Geschäft mit Sammelbildern wie nie zuvor. Auch Kriminelle wollen profitieren: In Brasilien hat die Polizei 200'000 Fälschungen beschlagnahmt.

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DPA, Redaktion blue News

22.05.2026, 21:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Geschäft mit Sammelbildern zur anstehenden Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ist angelaufen.
  • In Brasilien wurden 200'000 Fälschungen beschlagnahmt.
  • Durch die höhere Anzahl an Teams gibt es so viele Sammelbilder wie nie zuvor – damit steigen auch die Kosten.
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Kurz vor Anpfiff der Fussball-Weltmeisterschaft ist in Lateinamerika das Sammelfieber ausgebrochen. Doch das Geschäft mit den Klebebildchen lockt auch Kriminelle an. Mit billig hergestellten Fälschungen wittern sie das schnelle Geschäft.

In Brasilien hat die Polizei einer kriminellen Bande in diesem Vorhaben nun  einen Strich durch die Rechnung gemacht. Knapp drei Wochen vor Beginn der Fussballweltmeisterschaft wurden 200'000 gefälschte Sammelbildchen sichergestellt.

Die Aufkleber mit den Bildern von Spielern verschiedener Teams seien im Laderaum eines Busses in der Stadt Nova Iguaçu entdeckt worden, berichtete das Nachrichtenportal G1.

So viele Sammelbilder wie nie zuvor

Die Bilder werden nun untersucht und dann vernichtet. Der Grund: Sie stellen einen Verstoss gegen das Urheberrecht dar. Im Zuge der Ermittlungen sollen als nächstes die Produktionsstätten und Vertriebswege geklärt werden. 

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In vielen Ländern ist vor Beginn der WM in den USA, Kanada und Mexiko wieder das Sammelfieber ausgebrochen. Vor allem in Lateinamerika sind die Sammelbilder populär.

Mit der Aufstockung des Turniers auf 48 Teams sind die Sammelbücher umfangreicher als je zuvor. Das bedeutet auch: Zur Vervollständigung der Sammlung muss besonders viel Geld in die Hand genommen werden.

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