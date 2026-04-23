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Sohn setzt Notruf ab Braunbär tötet Frau bei Geweih-Sammeln in Polen

SDA

23.4.2026 - 17:53

ARCHIV – Braunbär Lillebror steht in seinem Gehege im Berliner Zoo. Foto: Monika Skolimowska/dpa
ARCHIV – Braunbär Lillebror steht in seinem Gehege im Berliner Zoo. Foto: Monika Skolimowska/dpa
Keystone

In Polen hat ein Braunbär eine Frau angefallen und tödlich verletzt. Das Unglück ereignete sich nahe der Ortschaft Plonna im äussersten Südosten des Landes, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Keystone-SDA

23.04.2026, 17:53

Den Notruf hatte demnach der Sohn der 58-Jährigen abgesetzt. Als die Retter von Bergwacht, Polizei und Feuerwehr an dem schwer zugänglichen Unglücksort eintrafen, fanden sie die schwer verletzte Frau. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät, wenig später erlag sie ihren Verletzungen.

Behörden warnen Bevölkerung

Nach Informationen des Sender TVP wollten die Frau und ihr Sohn in dem Waldgebiet nach abgeworfenen Hirschgeweihen suchen. Dabei verloren sie sich aus den Augen. Als der Sohn nach der Mutter suchte, fand er sie schliesslich mit schweren Verletzungen. Die Polizei appellierte an die Bewohner der Ortschaft im Vorkarpatenland, ihre Häuser vorerst nicht zu verlassen.

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