Jubel in Orange: Niederlande feiern Geburtstag des Königs

Emmen, 27.04.2024: Feierstimmung in Orange: Mit unzähligen Strassenpartys feiern die Niederlande am Samstag den 57. Geburtstag von König Willem-Alexander ausgelassen. Ganz in der Nähe der Grenze zu Niedersachsen gab es in der Stadt Emmen den offiziellen Jubelempfang für den König sowie Königin Máxima (52) und die drei Töchter des Paares, die Prinzessinnen Amalia (20), Alexia (18) und Ariane (17). Unter den Feiernden in Emmen waren auch Oranje-Fans aus dem benachbarten Deutschland. Begleitet wurde die Zeremonie von einem starken Sicherheitsaufgebot.

