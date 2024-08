Brian Keller wurde in Deutschland verhaftet. sda (Archivbild)

Brian Keller wurde in Deutschland auf Basis eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Über die Gründe ist zunächst nichts bekannt.

toko Oliver Kohlmaier

Erst vor rund einem Monat kam er frei: Nun ist Brian Keller in Deutschland festgenommen worden. Die Schweiz suchte per internationalem Heftbefehl nach ihm. Dies berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf die Kantonspolizei Zürich.

Demnach wurde Keller nach «umfangreichen Fahndungsmassnahmen» am Samstagabend um 19.30 Uhr in Deutschland verhaftet. Was Brian Keller zur Last gelegt wird, ist zunächst nicht bekannt. Der Haftbefehl sei von der Staatsanwaltschaft Zürich erlassen worden.

Mehr in Kürze.