Brienz GR ist seit Sonntag erneut evakuiert. Es droht eine Schuttlawine, die das Bündner Dorf zerstören könnte. Nun präsentierte die zuständige Gemeinde Albula zwei Standorte für eine mögliche Umsiedlung. Archivbild: Keystone

Das erneut wegen einer Steinlawine evakuierte Bündner Dorf Brienz GR könnte nach Tiefencastel GR und Alvaneu GR umgesiedelt werden. Die Gemeinde Albula stellte am Mittwoch ein entsprechendes Konzept vor. Die Finanzierung ist aber noch nicht abschliessend geklärt.

Das Konzept der Gemeinde sieht vor, in Alvaneu Dorf Wohnraum für 70 Personen, und in Tiefencastel für 100 Personen zu schaffen, wie die Gemeindebehörden am Mittwochabend den betroffenen Einwohnenden vorstellte.

Wer eine solche Umsiedlung finanzieren würde, ist aber noch unklar. Die Gemeinde habe beim Bund und beim Kanton nach Subventionen gefragt, sagte Benno Burtscher, Präsident der zuständigen Kommission der Gemeinde Albula. Am Dienstag habe der Bund «eine im Grunde positive Antwort» an den Kanton gesendet. Diese müsse aber noch analysiert werden.

Für das bedrohte Dorf Brienz gibt es zwei Rettungsmassnahmen. Neben der nun konkretisierten Umsiedlung wird unter dem Dorf an einem Entwässerungsstollen gebaut. Dieser soll die Landmasse entwässern und so die Rutschungen massiv eindämmen.

