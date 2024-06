Brienz GR rutscht so schnell wie noch nie

Kann ein Tunnel Brienz GR retten? Nun wird der Rutschung das Schmiermittel entzogen Unterhalb von Brienz GR kämpfen Fachleute gegen die Zeit – und mit der Natur: Um das Abrutschen des Dorfes zu bremsen, soll dem Untergrund Wasser entzogen werden. Einblick ins Innenleben eines Gebirges. 14.08.2023

Bald ein Jahr ist es her, als sich Felsmassen oberhalb des Bündner Bergdorfs Brienz lösten und ein Schuttstrom das Dorf nur knapp verschonte. Heute rutschen das Dorf und der Hang dahinter so schnell wie noch nie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Bergsturz im Sommer 2023 blieb das Bündner Dorf Brienz verschont.

In Sicherheit kann sich die Gemeinde dennoch nicht wiegen: Das Dorf rutscht so schnell wie nie. Mehr anzeigen

Zwei Meter pro Jahr bewegt sich das Messhäuschen bei der Brienzer Kirche aktuell talwärts. So schnell wie noch nie seit Messbeginn, wie der Kommunikationsverantwortliche der zuständigen Gemeinde Albula, Christian Gartmann auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Schuld ist die grosse Wassermenge in der Landmasse, auf dem das Bergdorf steht. Im letzten Spätsommer, Herbst und Winter waren die Niederschlagsmengen ungewöhnlich hoch und brachten sehr viel Wasser in die Rutschung ein. Angesichts der Jahreszeit erwarten die Behörden aber eine baldige Beruhigung.

Anders als vor einem Jahr

Vor einem Jahr, als der Bereich «Insel» abrutschte, hatten die Geschwindigkeiten zuvor exponentiell zugenommen. Dank zahlreicher Überwachungssysteme am «vermutlich best-überwachten Hang Europas» konnten die Behörden die Bevölkerung frühzeitig warnen. Rund einen Monat vor dem Schuttstrom am 15. Juni verliessen alle 84 Brienzerinnen und Brienzer ihre Häuser mit den wichtigsten persönlichen Gegenständen.

Wie die damals zwei Millionen Kubikmeter absturzgefährdeten Felsmassen talwärts kommen war zu dem Zeitpunkt noch ungewiss. Die Behörden berechneten drei Szenarien. Am wahrscheinlichsten und harmlosesten seien zahlreiche Felsstürze von einigen Tausend bis mehreren Hunderttausend Kubikmetern, sagten die Verantwortlichen im Frühjahr 2023.

Das Gestein des Felssturzes vom 16. Juni 2023 stoppte kurz vor dem Dorf. Keystone

Als halb so wahrscheinlich wurde ein Schuttstrom eingestuft. In einem solchen rutscht das Material langsam aber andauernd ab und kann für grosse Zerstörung sorgen. Am wenigsten wahrscheinlich, aber dennoch nicht ausgeschlossen war ein weitreichender Bergsturz, der das Dorf unter sich begraben hätte.

Schliesslich rutschten am 15. Juni kurz vor Mitternacht 1,2 Millionen Kubikmeter Gesteinsmassen als Schuttstrom ab und türmten sich bis zu 12 Meter auf. Das Dorf verfehlten sie nur knapp. Einzig ein alter Schopf am Hang wurde mitgerissen und zerstört. Der Gemeindepräsident Daniel Albertin sprach von einem Glückstag.

Neue Hoffnung

Ein Jahr nach dem glücklichen Ausgang der drohenden Naturkatastrophe ist die Hoffnung der Brienzer Bevölkerung nach wie vor gross. Ein 2,3 Kilometer langer Entwässerungsstollen, der aktuell unter dem Bergdorf gebaut wird, soll den Wasserdruck baldmöglichst senken und dadurch die Rutschung des Dorfs und des Hangs dahinter drastisch reduzieren.

«Und er funktioniert», sagte Gartmann im Gespräch mit Keystone-SDA dazu. Messungen aus dem Sondierstollen, der als Versuchsstollen vor dem Ausbau zum Entwässerungsstollen diente, hätten die entwässernde Wirkung bestätigt.

Im Sommer 2027 soll der 40-Millionen-Franken-Stollen fertig sein. Ob er damit noch rechtzeitig das Dorf vor weiteren Naturkatastrophen bewahrt? Die Unsicherheit diesbezüglich sei bei der Bevölkerung da, so Gartmann. Albertin zeigte sich zuversichtlich, dass das Dorf auch in 100 Jahren noch bewohnt sein wird, «aber eine Garantie dafür kann niemand geben», so der Gemeindepräsident.

