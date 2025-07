Beamte inspizieren am 13. Juni die Absturzstelle der Air India-Maschine im indischen Ahmedabad, Indien. Ajit Solanki/AP/dpa/Keystone

Nach dem Absturz einer Maschine von Air India haben einige britische Familien die falschen sterblichen Überreste ihrer Angehörigen erhalten. Der Fehler flog bei DNA-Tests auf.

toko Oliver Kohlmaier

Bei dem Absturz einer Maschine der Air India am 12. Juni kamen 241 Menschen an Bord ums Leben, 52 davon waren Briten.

Nun haben einige der britischen Familien die falschen sterblichen Überreste ihrer Angehörigen erhalten.

Nach Angaben des Anwalts, der einige der Betroffenen vertritt, wurden die Überreste vor der Überführung falsch identifiziert.

Britische Familien haben nach dem Flugzeugabsturz in Indien ohnehin mit Schmerz und Trauer über den Verlust ihrer Liebsten zu kämpfen. Nun erhalten einige von ihnen auch noch die falschen sterblichen Überreste ihrer Angehörigen.

So hat die Familie eines Opfers ihre Beerdigungspläne aufgeben müssen, nachdem sie erfahren hatte, dass sich in dem erhaltenen Sarg der Leichnam eines unbekannten Passagiers befand.

Fehler fliegt beim DNA-Test auf

In einem anderen Fall wurden die sterblichen Überreste mehrerer bei dem Absturz getöteter Personen irrtümlich in denselben Sarg gelegt und mussten getrennt werden, bevor die Beerdigung stattfinden konnte, heisst es dem Bericht zufolge.

Dies sagte der Anwalt, der viele der britischen Angehörigen vertritt, der «Daily Mail». Demnach wurden die sterblichen Überreste vor der Überführung nach Grossbritannien falsch identifiziert.

Der Irrtum sei aufgefallen, als eine Gerichtsmedizinerin aus Inner West London versuchte, die Identität der repatriierten Angehörigen zu überprüfen, indem sie ihre DNA mit den von den Familien zur Verfügung gestellten Proben abglich.

«Die Familien verdienen Antworten»

Der Vorfall wird ausgerechnet vor Beginn des zweitägigen Staatsbesuchs des indischen Premierministers Narendra Modi bekannt.

Der Anwalt James Healy-Pratt sagte der «Daily Mail», er erwarte, dass Premierminister Kai Starmer diese Fragen bei dem Treffen in London ansprechen werde. «Die Familien verdienen dringend Antworten und Zusicherungen über den Verbleib ihrer Angehörigen.»

Wohl Treibstoffzufuhr unterbrochen

Bei der Katastrophe am 12. Juni war eine nach London fliegende Boeing der Air India kurz nach dem Start vom Flughafen Ahmedabad in ein Wohngebiet gestürzt und in Flammen aufgegangen. 241 Menschen an Bord kamen ums Leben, darunter 52 Briten. Weitere 19 Menschen starben am Boden und 67 wurden schwer verletzt.

Der Absturz der Maschine ist möglicherweise auf eine unterbrochene Treibstoffzufuhr zurückzuführen. Die Regler für die Kraftstoffzufuhr der beiden Triebwerke seien direkt nach dem Start fast zeitgleich auf die Position «abgeschaltet» gesprungen, heisst es in einem vorläufigen Bericht der indischen Behörde für Flugunfall-Untersuchung.

Während einige der Toten in Indien eingeäschert oder begraben wurden, wurden die sterblichen Überreste von mindestens 12 Opfern überführt.