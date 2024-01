Videos in den Sozialen Medien dokumentieren die letzten Augenblicke von Nathy O. vor dem tödlichen Sprung. Screenshot/Instagram

Weil sein Fallschirm nicht richtig öffnete, ist ein britischer Basejumper beim Sprung vom Dach eines Hochhauses in Pattaya, Thailand, gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein britischer Basejumper ist am Samstag beim Versuch von einem Hochhaus in Pattaya, Thailand, zu springen gestorben.

Zum Unglück kam es, weil sich der Fallschirm nicht richtig öffnete.

Die Rettungskräfte fanden den Mann leblos am Boden liegend, bedeckt von seinem Fallschirm. Mehr anzeigen

Mit seinen spektakulären Sprüngen aus Flugzeugen oder von Gebäuden hat sich der britische Basejumper Nathy O. eine grosse Followerschaft in sozialen Medien aufgebaut. Am Samstagabend kostete ein riskanter Sprung von einem Hochhaus in Pattaya, Thailand, den 33-Jährigen nun das Leben.

Er und ein Freund aus Thailand schlichen sich in den 29. Stock aufs Dach des Gebäudes, wie unter anderem die «BBC» berichtet. Der Freund filmte den Stunt. «Drei, zwei, eins, bis später», so Nathy O. im Video und springt.

Zum Unglück kam es, weil sich der Fallschirm nicht richtig öffnete. So stürzte der Basejumper zuerst in einen Baum und schlug schliesslich auf dem Boden auf.

Die Rettungskräfte fanden den Mann leblos am Boden liegend, bedeckt von seinem Fallschirm. Jegliche Hilfe kam zu spät, der Brite starb noch vor Ort. Ein Security-Angestellter wird in mehreren britischen Medien so zitiert: «Ich habe gehört, wie etwas zu Boden gekracht ist und dachte, es sei ein Ast.»